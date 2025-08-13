Hà Nội đảm bảo an toàn điện tuyệt đối cho các sự kiện kỷ niệm ​

Nhằm đảm bảo cho các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra an toàn và trang trọng, thành phố Hà Nội đã chú trọng triển khai công tác cung cấp điện ổn định, an toàn tuyệt đối.

Theo đó, với vai trò là trung tâm điều phối nguồn sáng cho Thủ đô, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương lên phương án đảm bảo cấp điện an toàn và liên tục cho các địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa thể thao và lễ hội trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, EVNHANOI cho biết, sẽ không cắt điện lưới cao, trung, hạ áp từ 22h00 ngày 26/8/2025 đến hết 6h00 ngày 3/9/2025 và trong thời gian sơ duyệt, tổng duyệt, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trừ các trường hợp xử lý sự cố...

Các Công ty Điện lực chủ động làm việc với các đơn vị Tổ chức sự kiện, lập biên bản phân rõ trách nhiệm phạm vi quản lý tài sản và vận hành hệ thống điện, yêu cầu về mức độ dự phòng.

"Với tinh thần trách nhiệm chính trị cao nhất, chúng tôi luôn quyết tâm bảo đảm nguồn điện trên địa bàn Thủ đô vận hành ổn định, tin cậy. EVNHANOI đã huy động tổng lực cán bộ kỹ thuật, phương tiện và công nghệ hiện đại để sẵn sàng ứng phó 24/24h, đảm bảo điện liên tục, an toàn tuyệt đối," đại diện EVNHANOI nhấn mạnh.

Bên cạnh việc trực tiếp kiểm tra, EVNHANOI còn phối hợp với Sở Công Thương và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội kiểm tra an toàn điện tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, trung tâm hội nghị, địa điểm tập kết phương tiện, cũng như các cơ sở xăng dầu, khí đốt, hóa chất, những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Tất cả đều được yêu cầu khắc phục triệt để các điểm có nguy cơ mất an toàn trước khi sự kiện diễn ra.

Không chỉ dừng ở kiểm tra và trực chiến, EVNHANOI đã đưa vào vận hành hệ thống giám sát điều độ điện hiện đại, kết nối dữ liệu thời gian thực từ các trạm biến áp, đường dây trọng yếu phục vụ sự kiện.

Nhờ đó, mọi diễn biến bất thường đều được phát hiện sớm và xử lý ngay lập tức.

Ngoài ra, EVNHANOI còn bố trí hệ thống máy phát điện dự phòng công suất lớn tại các vị trí chiến lược, có khả năng tự động khởi động và hòa lưới khi xảy ra sự cố.

Các tuyến cáp, tủ điện phục vụ khu vực khán đài, sân khấu, màn hình LED đều được gia cố chống nước, chống rò điện, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của các sự kiện quốc tế.

Trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm, EVNHANOI đã đưa các phương án cấp điện, bố trí nhân lực trực vận hành, chuẩn bị vật tư dự phòng và các kịch bản xử lý sự cố khẩn cấp.

Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình Nguyễn Tuấn Anh cho biết: "Chúng tôi đã hoàn thành việc kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ lưới điện và lập phương án cấp điện với nguồn dự phòng sẵn sàng; đồng thời, các đội kỹ thuật sẽ tiếp tục rà soát thực địa, kịp thời bổ sung những hạng mục mới để chủ động ứng phó mọi tình huống."

Đặc biệt, EVNHANOI đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khảo sát, thống nhất phương án cấp điện phục vụ khu vực Quảng trường Ba Đình, nơi diễn ra các hoạt động chính của Đại lễ.

Hai bên đã bố trí lực lượng ứng trực tại hiện trường, bảo đảm xử lý nhanh mọi tình huống phát sinh, đồng thời kết hợp các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối cho hệ thống điện.

Cùng với đó. EVNHANOI huy động tối đa lực lượng ứng trực, chia thành nhiều tổ tại các điểm trọng yếu, trang bị đầy đủ phương tiện, vật tư, thiết bị sửa chữa lưu động. Tất cả đều được kết nối với Trung tâm Điều độ để kịp thời xử lý mọi tình huống.

Đại diện EVNHANOI khẳng định, "Sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện chính trị, xã hội đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Do vậy, EVNHANOI xác định nhiệm vụ đảm bảo điện cho các hoạt động kỷ niệm là ưu tiên hàng đầu, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn cung cấp điện do chủ quan."

Trong nhiều năm qua, EVNHANOI luôn là đơn vị đảm bảo cấp điện an toàn cho các sự kiện trọng đại của đất nước như: Đại hội 13 của Đảng, SEA Games 31, các kỳ họp Quốc hội, các lễ kỷ niệm lớn của thành phố Hà Nội...

Sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới là dịp để ngành điện thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức, trình độ kỹ thuật và tinh thần trách nhiệm cao./.

