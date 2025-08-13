Hà Nội khởi công, khánh thành 9 công trình và dự án dịp 80 năm Quốc khánh

Hà Nội đã và đang đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, qua đó thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tạo nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô.

Đặc biệt, trong dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết trên toàn địa bàn thành phố sẽ tổ chức khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án chung với các dự án đầu tư trên toàn quốc theo hình thức trực tuyến, kết nối các điểm cầu (dự kiến tổ chức vào ngày 19/8 tới).

Cụ thể, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khánh thành dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội). Tổng mức đầu tư dự án khoảng 11.197 tỷ đồng.

Công trình Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá có công suất 270.000 m3/ngày đêm đã hoàn thành công tác vận hành thử nghiệm từ 31/5/2025. Hiện đang thực hiện vận hành giai đoạn trước khi đưa vào sử dụng khi hoàn thành toàn bộ tuyến ống thu gom.

Mục tiêu của Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá là cải thiện môi trường sống, hệ sinh thái tự nhiên và điều kiện vệ sinh tại các khu đô thị trung tâm của lưu vực sông Tô Lịch, tả ngạn sông Nhuệ và lưu vực sông Lừ bằng đầu tư phát triển hệ thống thoát nước để thu gom và xử lý lượng nước thải do hoạt động của con người sinh ra nhằm nâng cao khả năng phát triển bền vững cho Thủ đô.

Bên cạnh đó, 8 dự án dự kiến khởi công vào ngày 19/8 bao gồm: dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội (đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 42.000 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là phát huy hiệu quả của sân bay Gia Bình, tạo không gian, dư địa phát triển các khu đô thị, dịch vụ, các chức năng phục vụ cảng hàng không quốc tế dọc tuyến.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32, xã Phúc Thọ (Hà Nội). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.444 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư xây dựng của dự án là hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, tạo trục kết nối các tuyến đường đã được đầu tư.

Đồng thời, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh lân cận và các tỉnh trong vùng Thủ đô.

Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. Mục tiêu đầu tư xây dựng khu tái định cư, công trình hạ tầng kỹ thuật, bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. Địa điểm xây dựng tại xã Đông Anh (Hà Nội).

Dự án giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mục tiêu đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư có diện tích nghiên cứu khoảng 2,7ha tại xã Ngọc Hồi để làm khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã Ngọc Hồi (Hà Nội).

Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 10.197 tỷ đồng.

Mục tiêu dự án là đầu tư hoàn thiện tuyến đường Vành đai 3,5 kết nối trực tiếp với tỉnh Hưng Yên, kết hợp với hệ thống đường hướng tâm của thành phố Hà Nội chia sẻ và phân bổ lưu lượng, tránh tình trạng các phương tiện giao thông có nhu cầu di chuyển từ phía Bắc, Tây-Bắc của thành phố về phía Đông-Nam của thành phố phải di chuyển qua trung tâm thành phố, từ đó giảm nguy cơ ùn tắc giao thông trên các tuyến đường hiện có như Vành đai 3, đường Giải phóng, Đường 70...

Ngoài ra, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ cải thiện điều kiện giao thông kết nối qua sông Hồng, thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực làm tiền đề cho việc thực hiện chủ trương giãn dân số, giảm áp lực giao thông trong khu vực trung tâm thành phố Hà Nội và giảm tải cho các cầu Chương Dương, Long Biên, Nhật Tân, Thăng Long và cầu Vĩnh Tuy...; cùng với đó tăng cường sự liên kết giữa Thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tạo tiền đề cho việc phát triển du lịch sinh thái và tăng cường giao lưu kinh tế, văn hóa giữa 2 tỉnh, thành phố.

Dự án thành phố thông minh có tổng mức đầu tư khoảng 94.348 tỷ đồng. Địa điểm xây dựng tại xã Vĩnh Thanh (Hà Nội). Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị thông minh đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bao gồm: trung tâm tài chính thương mại, nhà trẻ, vườn hoa, công viên, khu nhà ở…

Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển Viettel có tổng mức đầu tư khoảng 6.900 tỷ đồng. Địa điểm xây dựng tại Lô RD4-Khu Nghiên cứu và Triển khai, Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Mục tiêu đầu tư của dự án là nghiên cứu, phát triển các sản phẩm quân sự, dân sự, lưỡng dụng công nghệ cao phục vụ chiến lược công nghiệp-quốc phòng công nghệ cao của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển khu công nghệ cao sinh học Hà Nội có tổng mức đầu tư khoảng 7.400 tỷ đồng. Địa điểm xây dựng tại phường Thượng Cát (Hà Nội).

Ngày 29/9/2024, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 1054/QĐ-TTg về việc thành lập khu công nghệ cao sinh học Hà Nội. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao sinh học. Đến nay, dự án đã được bàn giao đất và được cấp Giấy phép xây dựng trong tháng 8/2025 (theo giai đoạn)./.

