80 năm Quốc khánh: Rộn ràng mùa du lịch về nguồn

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từng dòng người lại tỏa về các “địa chỉ đỏ” trên khắp cả nước, trong đó có quê hương cách mạng Tuyên Quang.

Điều đó không chỉ mang ý nghĩa sâu sắc về sự tri ân, mà còn là cơ hội để địa phương khai thác mạnh mẽ tiềm năng du lịch lịch sử, văn hóa và trải nghiệm.

Từ Tân Trào, trung tâm của cuộc kháng chiến với những quyết định quan trọng của mùa Thu lịch sử năm 1945, đến các điểm di tích trên địa bàn tỉnh, Tuyên Quang luôn nỗ lực kết hợp bảo tồn giá trị lịch sử với những cách làm du lịch sáng tạo, để vừa thu hút du khách, vừa lan tỏa bản sắc riêng.

Khơi dậy khát vọng

Nhằm tiếp lửa, phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là tổ chức Đoàn, đã đẩy mạnh các hoạt động về nguồn để giáo dục truyền thống cách mạng.

Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang Dương Minh Nguyệt ví mỗi hành trình là một “lớp học đặc biệt,” hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sống có trách nhiệm.

Không chỉ giới hạn trong phạm vi địa phương, Tỉnh đoàn Tuyên Quang còn phối hợp với các tổ chức Đoàn của cơ quan, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

“Chúng tôi luôn coi giáo dục truyền thống là một nhiệm vụ quan trọng. Thông qua hành trình về nguồn, thế hệ trẻ không chỉ được tìm hiểu lịch sử, mà còn được rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước...,” chị Dương Minh Nguyệt chia sẻ.

Đoàn Thanh niên Quốc hội phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể Trung ương thành kính dâng hương tại đình Tân Trào, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang). (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào (Tuyên Quang) những ngày đầu tháng 8, chị Ngô Thu Trang, đoàn viên Văn phòng Quốc hội, cho biết chị sự xúc động xen lẫn niềm tự hào và biết ơn khi được nghe kể về những câu chuyện lịch sử, dâng hương tưởng niệm Anh hùng, liệt sỹ, tham quan hiện vật, gặp gỡ nhân chứng cách mạng.

Chị Ngô Thu Trang bày tỏ mỗi khoảnh khắc đều khiến những người trẻ như chị trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

Còn với chị Nguyễn Trần Linh Chi, đoàn viên thuộc phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được tận mắt nhìn lán Nà Nưa và nghe về những câu chuyện, những lời dặn dò của Bác Hồ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại căn lán, tham quan đình Tân Trào và tìm hiểu về Quốc dân Đại hội năm 1945..., giúp chị dễ hình dung và cảm nhận sâu sắc hơn khi tìm hiểu qua sách vở hay phương tiện truyền thông.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang Dương Minh Nguyệt, mỗi năm có hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động tại những “địa chỉ đỏ.”

Sau những chuyến đi, tinh thần cống hiến, sẵn sàng góp sức xây dựng quê hương lại được lan tỏa.

Không ít bạn trẻ đã chủ động tham gia các hoạt động tình nguyện, khởi nghiệp hoặc trở thành hướng dẫn viên tình nguyện tại các di tích lịch sử. Đây là những minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác giáo dục truyền thống trong thời kỳ hội nhập, góp phần xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên,” đủ bản lĩnh và trí tuệ.

Kết nối truyền thống lịch sử với hành động thiết thực

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, những năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát huy tiềm năng du lịch gắn với lịch sử cách mạng.

Một trong số đó là Tuyên Quang liên tục cho ra mắt các sản phẩm du lịch tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Các tuyến du lịch được xây dựng theo chủ đề “Hành trình về thủ đô Khu giải phóng,” kết hợp tham quan di tích với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và hoạt động cộng đồng, giúp du khách không chỉ đến Tân Trào để ngắm nhìn, mà còn được sống lại không khí lịch sử, hòa mình vào văn hóa bản địa.

Tham gia trải nghiệm sản phẩm du lịch “Chiến khu xưa - Trải nghiệm mới” tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Văn Sáu, Đại học Văn hóa Hà Nội đánh giá cao sự sáng tạo, khác biệt và chất lượng. Ông nhận định Tuyên Quang đang đi đúng hướng khi khai thác những tiềm năng, biến “tài nguyên” văn hóa, lịch sử thành điểm nhấn thu hút du khách.

Cùng thời điểm này, tại quần thể nghỉ dưỡng Flamingo Heritage Onsen & Resort, xã Tân Trào (Tuyên Quang) diễn ra không gian trưng bày đặc biệt với chủ đề “Tân Trào - nơi khai sinh Tổ quốc, 80 năm khởi nguồn cách mạng Việt Nam.”

Du khách tham quan Không gian trưng bày đặc biệt với chủ đề “Tân Trào - nơi khai sinh Tổ quốc, 80 năm khởi nguồn Cách mạng Việt Nam” tại Flamingo Heritage Onsen & Resort, xã Tân Trào (Tuyên Quang). (Ảnh: TTXVN phát)

Anh Huỳnh Kim Sang, Tổng Quản lý Flamingo Heritage Tân Trào Onsen & Resort, cho biết không gian trưng bày với 4 khu vực chủ đề, giới thiệu 80 tranh kết hợp từ hơn 200 bức ảnh gồm: ảnh tư liệu lịch sử, ảnh các di tích tại an toàn khu Việt Bắc, hình ảnh những cơ quan từng khởi nguồn từ Tân Trào trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Không gian này không chỉ gợi nhắc về lịch sử, mà còn khắc họa sinh động hành trình trưởng thành của chính quyền cách mạng, từ kháng chiến đến kiến thiết, từ gian khó đến phát triển vững bền. Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình tôn vinh giá trị lịch sử, khơi gợi lòng tự hào dân tộc, đồng thời góp phần quảng bá vùng đất Tân Trào - thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, như một điểm đến hội tụ giữa du lịch lịch sử, nghỉ dưỡng cao cấp và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Flamingo Holdings cũng thường xuyên tổ chức các tuyến tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, kết hợp cũng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc vùng cao Đông Bắc như: Trình diễn hát then, đàn tính trên sông Phó Đáy, tái hiện các lễ hội truyền thống... nhằm mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc cho du khách.

Du khách tham gia trải nghiệm trong chuỗi hoạt động của sản phẩm du lịch “Chiến khu xưa - trải nghiệm mới” tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang). (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Thời gian tới, để tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch lịch sử, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, cho biết tỉnh tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng; nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý hỗ trợ kết nối tour, tuyến; phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, đầu tư, mở rộng liên kết với các doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành trong và ngoài nước đến với Tuyên Quang.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục nâng cấp hạ tầng giao thông, đầu tư cơ sở lưu trú, đào tạo hướng dẫn viên địa phương, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa.

Đối với Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Tuyên Quang tiếp tục đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích, đổi mới cách thức tổ chức, phát triển các dịch vụ dẫn tour chuyên đề, giáo dục lịch sử cho học sinh, sinh viên và nhóm khách theo chủ đề, nhằm xây dựng hành trình về nguồn, vừa hấp dẫn, vừa hiệu quả.

Năm 2025, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào đặt mục tiêu đón trên 750.000 lượt khách; đến năm 2030, phấn đấu đón khoảng 2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 35.000 lượt.../.

Tàu hỏa du lịch hai tầng - điểm nhấn mới của du lịch Hà Nội dịp Quốc khánh Ra mắt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chuyến tàu “The Hanoi Train” ( hay còn gọi là 'Hà Nội 5 cửa ô') sẽ đưa du khách vào hành trình văn hóa, khám phá giá trị lịch sử và đương đại của Thủ đô.