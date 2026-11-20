Sở Xây dựng Hà Nội cho biết từ ngày 23/11 thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trường Sa (đoạn cổng C1 Trung tâm triển lãm Việt Nam và nhánh rẽ phải từ đường C2 ra đường Trường Sa đoạn từ nút giao Đông Hội đến đường Trường Sa) để phục vụ thi công nút giao đường Trường Sa thuộc Dự án thành phần 2 Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa). Theo đó, đường Trường Sa, đoạn cổng C1 Trung tâm triển lãm Việt Nam đóng nút đèn dải phân cách giữa trên đường Trường Sa (khu vực cổng C1 Trung tâm triển lãm Việt Nam).

Các phương tiện tham gia giao thông lưu thông đi thẳng liên tục qua nút đèn tín hiệu theo cả hai chiều và quay đầu tại điểm mở tiếp theo. Cụ thể, hướng từ cầu Đông Trù đi cầu Nhật Tân quay đầu tại nút đèn tín hiệu tiếp theo. Hướng từ cầu Nhật Tân đi cầu Đông Trù quay đầu tại điểm quay đầu đoạn gần cầu Đông Trù.

Đoạn nhánh rẽ phải từ đường C2 ra đường Trường Sa (từ nút giao Đông Hội đến đường Trường Sa) đóng đoạn nhánh rẽ phải từ đường C2 ra đường Trường Sa (từ nút giao Đông Hội đến đường Trường Sa. Các phương tiện lưu thông trên đường Đông Hội sẽ đi thẳng qua nút giao Đông Hội và lưu thông trên các tuyến đường nội bộ của Vinhomes Cổ Loa để ra đường Trường Sa; bố trí hệ thống biển báo chỉ dẫn và biển cấm phù hợp với phương án phân luồng tổ chức giao thông.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hoàn thiện tất cả việc chuẩn bị hạ tầng phục vụ phương án phân luồng tổ chức giao thông trước khi tiến hành tổ chức rào chắn thi công; chịu trách nhiệm bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông tại 2 đầu khu vực thi công. Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan có chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Sau khi hoàn thành từng hạng mục công trình, chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương thu hồi rào chắn, thu dọn mặt bằng, trang thiết bị thi công và làm vệ sinh sạch sẽ toàn bộ công trường và môi trường xung quanh để chuyển sang phương án thi công rào chắn mới nhằm hạn chế tối đa nguyên nhân gây ùn tắc giao thông. Các phương tiện tham gia thi công phải được đăng ký và cấp phép của cơ quan chức năng của thành phố nhằm kiểm soát, hạn chế tối đa phương tiện lưu thông qua khu vực thi công.

Đồng thời, tổ chức duy trì hệ thống chiếu sáng trong suốt quá trình vận hành khai thác tạm để cho các phương tiện đi lại an toàn và thuận lợi; bố trí đầy đủ biển báo giao thông tại chỗ để phục vụ hướng dẫn phân luồng giao thông cho phương tiện đi lại an toàn và thuận lợi; bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công để cảnh báo cho phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công.

Trung tâm triển lãm Việt Nam tổ chức tháo dỡ tạm thời và bảo quản, quản lý vật tư thiết bị của hệ thống đèn tín hiệu khu vực trước cổng C1 của Trung tâm triển lãm Việt Nam, đảm bảo tiến độ tháo dỡ phù hợp với tiến độ thi công và phương án điều chỉnh tổ chức giao thông của dự án; phối hợp với Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Trường Sa - Cổng công viên thần tiên (Khu đô thị Vinhomes Cổ Loa) và các nút lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao đặc biệt lỗi đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép, không tuân thủ hệ thống biển báo tại các khu vực nút giao và phạm vi rào chắn thi công.

Ủy ban Nhân dân xã Đông Anh chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng giao Ban Duy tu các công trình Hạ tầng giao thông chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội rà soát thu hồi các biển báo, dải phân cách, đảo giao thông tạm phù hợp phương án tổ chức giao thông điều chỉnh và phù hợp quy chuẩn hiện hành. Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng) theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội chủ động phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội thực hiện bố trí điểm dừng xe buýt, hạn chế tối đa luồng tuyến và tần suất các tuyến xe buýt thông qua khu vực thi công nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm nguy cơ ùn tắc giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực rào chắn thi công./.

Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ để xây cầu Tứ Liên Từ ngày 21/10, người dân di chuyển qua khu vực Nghi Tàm-Âu Cơ (Hà Nội) cần lưu ý phương án phân luồng, điều chỉnh giao thông mới để phục vụ thi công cầu Tứ Liên.