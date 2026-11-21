Ngày 21/11, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Trương Định-đường Vành đai 2,5 (Tân Mai).

Cụ thể, trên trục đường Vành đai 2,5-nút giao Trương Định (hướng hầm chui Kim Đồng đi Tân Mai và ngược lại), cấm tất cả các loại phương tiện quay đầu và rẽ trái.

Các phương tiện phải đi thẳng qua nút, quay đầu tại điểm mở dải phân cách lân cận và rẽ phải vào đường Trương Định.

Nút giao đường Vành đai 2,5-Trương Định đi Tân Mai tổ chức cấm phương tiện ô tô rẽ trái qua nút giao để đi Giải Phóng (hoặc hầm chui Kim Đồng) tại các khung giờ sáng từ 6h-9h00, chiều từ 16h-19h30 hằng ngày.

Các phương tiện ôtô phải rẽ phải vào phố Tân Mai, quay đầu tại điểm mở lân cận và đi thẳng vào đường Vành đai 2,5 hoặc qua Hầm chui Kim Đồng. Các hướng khác theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn… theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Cùng với đó, Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng) bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.

Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội triển khai thực hiện điều chỉnh luồng tuyến xe buýt phù hợp phương án điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Trương Định nhằm hạn chế phương tiện lưu thông qua khu vực trung tâm nút giao nhằm giảm nguy cơ ùn tắc giao thông trong khu vực.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao; tổ chức điều chỉnh pha đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực trung tâm nút giao và các nút giao lân cận.

Đối với Ủy ban Nhân dân các phường Hoàng Mai, Tân Mai, Phương Liệt chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận./.

Hà Nội: Từ 12/11, rào chắn di động đường Nguyễn Trãi khu vực nút giao Vành đai 2,5 Các đơn vị thi công hạng mục đào rãnh cáp điện ngầm chỉ được phép rào chắn di động và thi công trên đường Nguyễn Trãi vào ban đêm từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau.