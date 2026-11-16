Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, sớm thông xe 17km cầu cạn

Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Dự kiến cuối tháng 11/2026, đoạn cầu cạn dài 17km ở khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đưa vào khai thác, góp phần kết nối đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài khoảng 76,34km, đi qua địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh, gồm 4 dự án thành phần giải phóng mặt bằng và 4 dự án thành phần xây lắp. Trong số đó, Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm 2 dự án thành phần xây lắp, gồm thành phần 1 dài khoảng 47 km và thành phần 5 dài hơn 11,4km.

Đáng chú ý, tại dự án thành phần 1, đoạn cầu cạn dài 17km qua khu vực thành phố Thủ Đức (cũ), thuộc phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những đoạn có tiến độ thi công nhanh nhất. Đến nay, đoạn tuyến từ nút giao HLD (giữa Vành đai 3 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) đến nút giao Tân Vạn đã hoàn thành toàn bộ kết cấu chính.

Tiến độ đoạn cầu cạn này hiện đạt khoảng 99%. Chủ đầu tư phấn đấu đưa vào khai thác vào cuối tháng 11/2026, đồng bộ với kế hoạch khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hiện các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện thảm bê tông nhựa mặt cầu, khe co giãn và hệ thống an toàn giao thông để chuẩn bị thông xe.

Tuy nhiên, tiến độ hoàn thiện đoạn cầu cạn đang chịu áp lực do thiếu nguồn nhựa đường và đá chất lượng cao phục vụ sản xuất bêtông nhựa.

Thi công cầu cạn và cầu Sông Tắc tại dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Giao thông, chủ đầu tư), tình trạng này khiến việc thảm bêtông nhựa mặt cầu chưa đạt tiến độ mong muốn, ảnh hưởng đến các hạng mục tiếp theo như khe co giãn, sơn đường và lắp đặt dải phân cách. Đây là một trong những thách thức đối với mục tiêu thông xe 17km cầu cạn vào ngày 30/11 tới.

Với dự án thành phần 5, đoạn tuyến từ nút giao Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi, thuộc khu vực Bình Dương trước đây, dài 8,9km, gồm 3 gói thầu. Trong số đó, gói thầu nút giao Bình Chuẩn đạt sản lượng khoảng 77%. Các đơn vị đang thi công những hạng mục còn lại như móng đá dăm, đường đầu cầu, thảm bê tông nhựa, phấn đấu hoàn thành vào ngày 31/12/2026.

Đối với gói thầu đoạn tuyến từ nút giao Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi, sản lượng thi công hiện cũng đạt 77%. Các nhà thầu đang dỡ tải những đoạn tuyến đã tắt lún để triển khai thi công kết cấu áo đường và cống ngang, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/3/2027.

Trong khi đó, gói thầu xây dựng cầu Bình Gởi là một trong những hạng mục có tiến độ nhanh nhất tại dự án thành phần 5, đạt sản lượng 96%. Sau 3 năm thi công, phần cầu chính bắc qua sông Sài Gòn cơ bản hoàn thành, kết nối phường Thuận An với xã Bình Mỹ.

Công trình cầu Bình Gởi có chiều dài 1km, mặt cắt ngang gần 20m, quy mô 4 làn xe, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc 100 km/giờ. Hiện nhà thầu đang hoàn thiện công trình và thi công đường gom dân sinh, phấn đấu hoàn thành vào ngày 31/12/2026.

Cũng tại dự án thành phần 5, công trường nút giao Tân Vạn đang tập trung hoàn thiện cầu cạn kết nối tuyến chính, đường song hành và các tuyến đường kết nối. Đây là một trong những nút giao trọng điểm của Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối trực tiếp Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm khu vực Bình Dương trước đây) với tỉnh Đồng Nai.

Theo Ban Giao thông, quá trình thi công trong năm 2026 gặp nhiều khó khăn do giá nhiên liệu, vật liệu đá và bêtông nhựa biến động; nguồn cung nhựa đường, bêtông nhựa và nhân công khan hiếm. Trước tình hình này, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tổ chức tăng ca, tăng kíp, chủ động nguồn tài chính và vật liệu để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Hiện dự án thành phần 1 (đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh trước đây, bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) đạt 83,7% khối lượng hợp đồng với 10 gói thầu xây lắp chính đang triển khai; dự án thành phần 5 (đoạn qua Bình Dương trước đây) đạt 73,8%.

Theo ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Giao thông, chủ đầu tư đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành những gói thầu theo kế hoạch đề ra.

Đối với các đoạn tuyến còn lại, từ nay đến cuối năm 2026, các nhà thầu tập trung xử lý nền đất yếu, dỡ tải những đoạn đã tắt lún, thi công móng cấp phối đá dăm và thảm bêtông nhựa mặt đường. Một số hạng mục như hệ thống giao thông thông minh (ITS), nhà điều hành và trạm kiểm soát tải trọng xe dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027./.

Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh nước rút về đích cuối năm Theo Nghị quyết 57/2022/QH15 của Quốc hội, dự án sẽ đưa vào khai thác cuối năm 2026. Đây là thách thức lớn, hiện chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang “chạy nước rút” để kịp về đích theo tiến độ.