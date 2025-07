Tính đến hết tháng 7/2025, Hà Nội ước đón 18,36 triệu lượt khách du lịch, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 73 nghìn tỷ đồng, tăng 14,5%.

7 tháng năm 2025, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 18,36 triệu lượt khách, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 4,21 triệu lượt khách, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2024, bao gồm 2,97 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú.

Khách du lịch nội địa ước đạt 14,15 triệu lượt khách, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 73 nghìn tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2024./.