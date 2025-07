Hà Nội yêu cầu trực ban 24/24 giờ, chủ động ứng phó ứng phó cơn bão số 3

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công điện số 08/CĐ-UNND về việc chủ động, tập trung ứng phó bão số 3 năm 2025 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các phường, xã tập trung chỉ đạo, chủ động kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó với bão số 3 và các các loại hình, thiên tai, sự cố có thể xảy ra.

Cùng với đó, các đơn vị chỉ đạo tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai ứng phó; chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu Chủ tịch ủy ban Nhân dân các phường, xã triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án ứng phó, bảo vệ, đồng thời, chủ động phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống mưa lũ, úng ngập xảy ra trên địa bàn; rà soát đến từng hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, mất an toàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tại công điện này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai để dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân biết chủ động triển khai ứng phó, giảm thiểu thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị và các đơn vị liên quan sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn, ứng phó với mưa, bão và các sự cố có thể xảy ra; chỉ đạo rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, công trình xây dựng./.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ đêm mai (21/7), khu vực phía Bắc và phía Tây thành Hà Nội gió sẽ mạnh dần lên cấp 4-5, giật cấp 6; Khu vực phía Nam và Trung tâm thành phố gió mạnh dần cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Chiều tối và đêm 20/7, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 21/7 đến ngày 23/7, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa phổ biến Khu vực phía Bắc thành phố: 80-150mm, có nơi trên 200mm. Trung tâm thành phố, khu vực phía Tây và phía Nam thành phố: 100-200mm, có nơi trên 300mm. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, gây ngập úng khu đô thị và những vùng trũng thấp.