Các địa phương căng mình chuẩn bị ứng phó với bão số 3

Trước diễn biến hết sức phức tạp của cơn bão số 3 (bão Wipha), người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Ninh Bình đã chủ động nhiều phương án để phòng, chống bão nhằm giảm thấp nhất thiệt hại.

Ninh Bình tạm dừng hoạt động các tuyến đò, không cho tàu, thuyền ra khơi từ 21/7

Ngày 20/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Công điện gửi các sở, ngành, địa phương về việc tập trung ứng phó với bão số 3 và mưa lũ.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường theo dõi sát diễn biến, cập nhật tình hình bão để có phương án ứng phó phù hợp với tình hình địa phương; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác chỉ đạo, ứng phó với cơn bão.

Ủy ban Nhân dân các phường, xã chỉ đạo tạm dừng hoạt động các tuyến đò ngang, đò dọc trên địa bàn tỉnh từ 17 giờ ngày 21/7 cho đến khi bão tan; sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Các địa phương ven biển phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng nghiêm cấm không cho tàu, thuyền ra khơi từ 7 giờ, ngày 21/7; thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi trú tránh an toàn, tổ chức sắp xếp tàu thuyền ở nơi neo đậu xong trước 12 giờ, ngày 21/7.

Triển khai phương án di dân khu vực cửa sông, ven biển, khu vực dân cư sinh sống, hoạt động tại các bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, không đảm bảo, không an toàn vào nơi tránh trú an toàn trước 12 giờ, ngày 21/7.

Bắc Ninh kích hoạt toàn bộ hệ thống, ứng phó với bão số 3

Là địa bàn chịu ảnh hưởng lớn từ cơn bão số 3 (tên quốc tế Wipha), tỉnh Bắc Ninh đã kích hoạt toàn bộ hệ thống ở mức cao nhất, chiều 20/7, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thành lập 3 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, nắm bắt tình hình tại các khu vực xung yếu.

Nhận định đây là cơn bão lớn, hoàn lưu mưa sau bão tác động rất mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phân công cán bộ ứng trực 24/24h; cử cán bộ xuống cơ sở phối hợp cùng các địa phương kiểm tra thực tế, làm tốt việc dự báo tình hình.

Chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi, các trạm bơm chủ động bơm tiêu nước đệm, có phương án bơm tiêu chống ngập úng đô thị, khu công nghiệp, dân sinh, biện pháp khơi thông hệ thống kênh mương tiêu thoát nước. Đồng thời, thông tin ngay các vị trí có nguy cơ sạt lở giúp các phường, xã kịp thời thông báo đến người dân, kiên quyết di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng cần phải triển khai ngay.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, dự báo từ tối và đêm mai, ngày 21/7 đến ngày 23/7 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng của rìa hoàn lưu phía Tây (trước bão), thời tiết nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to, gió mạnh nhất cấp 3, cấp 4, giật cấp 6.

Hiện tại mực nước trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam dưới mức báo động I. Tổng dung tích các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đạt trung bình 74% dung tích thiết kế, riêng hồ Cấm Sơn đạt dung tích 53,4% dung tích thiết kế.

Hải Phòng đảm bảo an toàn cho người dân và bình ổn thị trường

Chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt và bảo đảm ổn định đời sống nhân dân do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Wipha), tại thành phố Hải Phòng, các địa phương, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão. Lực lượng chức năng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn hàng nghìn phương tiện phòng tránh an toàn. Các địa phương rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, chuẩn bị chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm.

Người dân xã An Phú, Hải Phòng gia cố, chằng chéo lồng bè, kiểm tra phao nổi, khung sắt và sẵn sàng phương án di dời lồng nuôi đến vị trí ít ảnh hưởng bởi gió lớn và dòng chảy mạnh. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp bình ổn thị trường. Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các đơn vị cung cấp dịch vụ thiết yếu chủ động kế hoạch dự trữ, cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm, xăng dầu, LPG... không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng gây tăng giá bất thường.

Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với nhóm mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu và các nhu yếu phẩm phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thời điểm trước, trong và sau bão.

Chiều 20/7, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Cát Bà-CN Sun World Cát Bà (SCB) thông báo, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, SCB tạm dừng hoạt động cáp treo từ ngày 21/7/2025 và Nhà hàng The Sea - The Forest từ ngày 20/07/2025 cho tới khi có thông báo mới.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân Đặc khu Cát Hải (Hải Phòng), để đảm bảo an toàn cho nhân dân, du khách, hạn chế tối đa những ảnh hưởng do bão số 3 (bão Wipha) gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Đặc khu Cát Hải đã tổ chức thông tin cho các doanh nghiệp, khu du lịch, nhà hàng, khách sạn và du khách lưu trú trên địa bàn về diễn biến của bão Wipha.

Tính đến 12 giờ trưa 20/7, trên toàn địa bàn Đặc khu Cát Hải còn 552 khách du lịch, trong đó có 87 khách quốc tế. Số phương tiện, tàu thuyền đã được sắp xếp neo đậu tại các vị trí tránh trú an toàn là 527 phương tiện với 1.189 lao động, trong tổng số 656 phương tiện với 1.463 lao động trên địa bàn đặc khu quản lý. Tổng số phương tiện địa phương khác đến neo đậu tránh bão trên địa bàn là 29 phương tiện với 132 lao động.

Thanh Hóa: Cấm biển từ 8 giờ sáng ngày 21/7

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 05, cấm biển từ 8 giờ ngày mai (21/7).

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức cấm biển trên địa bàn tỉnh từ 8 giờ ngày 21/7/2025 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão; giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho tàu, thuyền ra khơi trong thời gian này.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong việc tổ chức cấm biển, dẫn tới thiệt hại về người và tài sản.

Toàn tỉnh có 6.555 phương tiện nghề cá, với hơn 20.500 lao động khai thác hải sản trên biển. Tính đến 15 giờ chiều 20/7, đã có 6.438 phương tiện, với trên 20.100 lao động về nơi neo đậu an toàn; hiện vẫn còn 117 phương tiện, với trên 620 lao động đang hoạt động trên biển.

Trong số đó, tại khu vực Vịnh Bắc Bộ có 112 tàu cá; khu vực Hưng Yên, Ninh Bình 11 tàu cá; Thanh Hóa 79 tàu cá; các tỉnh miền Trung 22 tàu cá và Nam biển Đông 5 tàu cá. Số phương tiện trên đã nắm được thông tin vùng bão, thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình.

Các tàu đánh cá vào tránh trú bão tại khu vực bến Chanh, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Quảng Ninh tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tàu thuyền

Ngày 20/7, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 Wipha có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Bắc Bộ; trong đó, có Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản 2474/UBND-TC yêu cầu các địa phương, sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động theo dõi, ứng phó với bão Wipha và hoàn lưu mưa sau bão.

Trước đó, Quảng Ninh đã tạm dừng cấp phép rời cảng đối với toàn bộ tàu khách du lịch trước diễn biến phức tạp của bão số 3.

Theo thống kê, hiện Vân Đồn có 1.070 hộ nuôi trồng thủy hải sản; trong đó, có 618 nhà bè trông coi trực tiếp tại khu vực nuôi. Đặc khu cũng đang quản lý 1.353 phương tiện tàu cá, trong đó có 1.278 tàu do đặc khu trực tiếp quản lý. Qua rà soát, tính đến 7h sáng nay, đã có 374 tàu cá đang neo đậu an toàn tại các vùng nước và khu neo đậu tránh trú bão. Các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Tại Đặc khu Cô Tô, việc phòng chống bão số 3 Wipha cũng hết sức khẩn trương, nghiêm túc. Bà Lê Ngọc Hân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Đặc khu Cô Tô cho biết, đã yêu cầu các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các phương án phòng chống thiên tai đã đề ra; bảo đảm 100% tàu thuyền hoạt động trên địa bàn phải được hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn trước khi bão đổ bộ.

