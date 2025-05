Hà Tĩnh: Sức hút khách du lịch trong và ngoài nước dịp Hè 2025

Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, ngành Du lịch Hà Tĩnh đón nhiều tín hiệu tích cực, tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch địa phương với du khách trong và ngoài nước.

Đây cũng là tiền đề để ngành sẵn sàng cho một mùa Hè sôi động.

Kỳ nghỉ lễ năm nay, gia đình anh Nguyễn Quang Anh (Hà Nội) lựa chọn trải nghiệm du lịch Hà Tĩnh bằng xe ôtô tự lái. Anh Quang Anh chia sẻ năm nay, đường cao tốc đã thông tuyến đến tận Vũng Áng. Đi từ Hà Nội đến Hà Tĩnh chỉ khoảng 4 giờ 30 phút thay vì 7-8 tiếng như trước. Vì vậy, kỳ nghỉ lễ năm nay, gia đình tôi lựa chọn đến nghỉ dưỡng tại biển Thiên Cầm và tham quan các điểm du lịch tại Hà Tĩnh.

Với lợi thế bãi biển dài, hoang sơ, hải sản tươi ngon, đặc biệt những năm gần đây, nhờ chú trọng đầu tư hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ, Khu du lịch biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) đã và đang là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.

Trưởng Ban quản lý Khu du lịch biển Thiên Cầm Phạm Văn Tuấn cho biết năm nay, Thiên Cầm khởi động mùa du lịch biển khá sớm. Cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ, các hoạt động quảng bá cũng được khu du lịch triển khai sâu rộng. Đặc biệt, hệ thống xe điện được đưa vào hoạt động đã tăng thêm nhiều trải nghiệm cho du khách.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Thiên Cầm đã đón hơn 100.000 lượt khách tham quan, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái; khách lưu trú đạt gần 23.000 lượt, công suất phòng đạt 100%.

Thiên Cầm Beach Cub - một trong những sản phẩm hấp dẫn tại Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. (Nguồn: báo Hà Tĩnh)

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết trong 5 ngày lễ (từ 30/4-4/5/2025), Hà Tĩnh ước đón và phục vụ khoảng 734.600 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, khách quốc tế đạt 1.695 lượt người.

Nhân dịp này, các điểm du lịch ở Hà Tĩnh đã thu hút đông du khách về tham quan, trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và ẩm thực như Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc), Khu du lịch biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Khu du lịch biển Xuân Thành (Nghi Xuân)… Nhiều điểm du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở các địa phương cũng thu hút đông lượng khách về tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng như Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco (Thạch Hà), Sơn Kim (Hương Sơn)…

Ông Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, cho biết trong mùa du lịch cao điểm, tháng hành hương, tri ân, Ban Quản lý đã xây dựng thêm các tiểu cảnh, điểm check-in mới... giúp du khách có được những trải nghiệm ý nghĩa, trọn vẹn nhất khi đến Ngã ba Đồng Lộc.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5/2025, các hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra an toàn. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn thực phẩm được đảm bảo. Các cơ sở kinh doanh du lịch tuân thủ thực hiện niêm yết giá rõ ràng và bán đúng giá niêm yết.

Theo bà Võ Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Quản lý du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, lượng du khách tham quan, nghỉ dưỡng đông đảo trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua mang lại nhiều tín hiệu lạc quan cho ngành Du lịch tỉnh. Điều này đến từ sự thay đổi tư duy trong làm du lịch của các doanh nghiệp; đồng thời, người dân đã chủ động xây dựng và quảng bá sản phẩm, điểm đến...

Từ những kết quả đạt được cùng với nhiều yếu tố lợi thế như cao tốc Bắc-Nam tiếp tục thông tuyến sẽ là động lực để các doanh nghiệp, cá nhân tăng cường đầu tư trong xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như các sản phẩm du lịch thời gian tới./.

