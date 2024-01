Hàng chục con gia súc bị chết trong đợt rét đậm, rét hại ở nhiều địa phương

Đêm 24 ngày 25/1, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; gió nhẹ, trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, có nơi 3-6 độ C, có nơi dưới 0 độ C.