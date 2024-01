Đợt rét đậm còn kéo dài, sau 30/1 nhiệt độ ban ngày mới lên ngưỡng 20 độ C

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo chuyên gia Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), với diễn biến rét đậm rét hại hiện nay, dự báo sau ngày 30/1, nhiệt độ ban ngày mới tăng lên trên 20 độ C.

Trong tuần này (từ nay đến ngày 28/1), nền nhiệt độ cả ban ngày và đêm đều ở mức thấp, rất ít thời điểm có nắng.

"Phải sau ngày 30/1, nhiệt độ ban ngày mới tăng lên trên 20 độ C; tới ngày từ ngày 26/1, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm mới có khả năng trên 10 độ C; từ ngày 28/1 có thể lên trên 13 độ C và từ ngày 30-31/1 trên 15 độ C," ông Lâm lưu ý.

Đợt rét đậm còn kéo dài tới ngày 28/1, phụ huynh lưu ý trong việc đưa trẻ đi học Cơ quan khí tượng khuyến cáo các bậc phụ huynh trong những ngày rét hại tới cần tham khảo thông tin quan trắc nhiệt độ vào lúc 6 giờ sáng để quyết định việc có nên cho con đi học hay không.

Cũng theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay, 24/1, nhiều nơi tại Bắc Bộ nhiệt độ đã giảm sâu xuống dưới 10 độ C. Tại đỉnh Mẫu Sơn đã ghi nhận mức nhiệt độ giảm xuống ngưỡng -2,9 độ C. Đây là mức nhiệt giảm thấp nhất tính đến thời điểm hiện tại trong mùa Đông 2023 - 2024.

Ngoài ra, không khí lạnh cũng gây rét hại cho khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với mức nhiệt độ thấp nhất ghi nhận dưới 13 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 28/1, sau đó nền nhiệt độ dần cải thiện. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ C./.