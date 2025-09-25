Hàng chục thiếu niên gây rối tại Đà Nẵng bị công an triệu tập khẩn cấp

Sáng 25/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khẩn trương xác minh, làm rõ và triệu tập gần 20 thanh thiếu niên liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra rạng sáng 21/9 tại phường Hải Châu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 21/9, một nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau qua mạng xã hội, tụ tập điều khiển xe máy trên tuyến đường 2 Tháng 9 – Cách Mạng Tháng 8, gây nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương triển khai lực lượng truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định và triệu tập gần 20 đối tượng có liên quan. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ thêm các đối tượng khác, trong đó có những thanh niên sử dụng ô-tô chạy theo, quay clip rồi phát tán lên mạng xã hội.

Trước đó, vào khoảng 3h sáng ngày 21/9, hàng trăm thanh thiếu niên đã tụ tập gây rối trật tự công cộng tại dọc tuyến đường 2/9 và Cách mạng Tháng tám. (Ảnh: Nguồn mạng xã hội)

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã hẹn nhau tập trung, điều khiển xe chạy theo nhóm để “gây chú ý”. Một số trường hợp còn để xảy ra va chạm giao thông với người đi đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho xã hội.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, nhằm răn đe và giữ gìn trật tự an toàn xã hội./.