Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cứu trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ ở Thừa Thiên-Huế

Nhiều tuyến đường ở thành phố Huế vẫn bị ngập trong nước. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, ngày 16/11, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu tiền và hàng trị giá 220 triệu đồng gồm hỗ trợ tiền mặt là 100 triệu đồng và 200 thùng hàng gia đình với các vật dụng thiết yếu.

Các gia đình nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại về nhà ở, sinh kế, có người chết, mất tích, bị thương do mưa lũ được nhận cứu trợ khẩn cấp.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dự kiến trong chiều 16/11, hàng hóa sẽ được vận chuyển từ kho hàng miền Trung đặt tại Đà Nẵng đến tỉnh Thừa Thiên-Huế để kịp thời trao đến tay người dân địa phương.

Trước đó, từ ngày 13-15/11, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế có mưa to và rất to. Huyện Nam Đông và một số nơi của huyện Phú Lộc có mưa đặc biệt to, lượng mưa phổ biến 500-900mm.

Đặc biệt, có nơi lượng mưa nhiều hơn như Xuân Lộc, Phú Lộc 1.111mm; Thượng Quảng, Nam Đông 1.028mm; Vườn Quốc gia Bạch Mã 1.006mm.

Lũ trên sông Hương, sông Bồ đã đạt đỉnh vào chiều và tối 15/11. Hiện nước lũ đang xuống chậm. Trong đó, mực nước sông Hương đã vượt đỉnh lũ năm 2020 (4,1m), đến 4 giờ sáng 16/11 còn 3,41m.

Theo Ban Chỉ huy Phòng Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, toàn thành phố Huế có 85% tuyến đường của 36 phường, xã bị ngập, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông chia cắt.

Di tích Lịch sử Kinh thành Huế cũng bị ngập trong nước lũ. Toàn tỉnh có hơn 17.340 nhà dân bị ngập. Các địa phương đã sơ tán hơn 3.960 hộ dân, khoảng 10.800 nhân khẩu. Hiện người dân đã trở về nhà./.

Nước lũ đang rút nhưng theo dự báo từ chiều 16/11 đến ngày 18/11, tại Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 120mm. Do đó, nguy cơ tái ngập tại nhiều khu vực còn rất cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo chưa nên hạ đồ đạc xuống nơi thấp để tránh tổn thất, thiệt hại./.