Hà Giang: Mưa lớn, gió lốc mạnh làm một cháu nhỏ ở huyện Đồng Văn tử vong

Tại thành phố Sơn La, mưa to, dông lốc khiến nhiều cây xanh gãy đổ, gây ảnh hưởng đến giao thông và đi lại của nhân dân; một ôtô bị móp méo, hư hỏng do cành cây to gãy rơi trúng.