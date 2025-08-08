Hơn 600 điểm cầu được tập huấn, gỡ vướng trong lĩnh vực công thương

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã tổ chức hội nghị tập huấn theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới hơn 600 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và ủy ban nhân dân cấp xã, phường trên cả nước nhằm giải đáp những kiến nghị, vướng mắc của địa phương trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thị trường trong nước và công tác Quản lý thị trường khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc phân quyền, phân cấp rõ ràng và phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương là yếu tố then chốt để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả. Điều này giúp địa phương chủ động và linh hoạt hơn, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Linh đặc biệt lưu ý, trong bối cảnh cải cách hành chính, sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương chính là chìa khóa để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, bảo đảm tính minh bạch và đúng pháp luật.

Hội nghị đã phổ biến các quy định mới trong Nghị định 139/2025/NĐ-CP và Nghị định 146/2025/NĐ-CP. Các nghị định này đã quy định rõ phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của từng cấp chính quyền, từ Bộ, tỉnh, huyện đến xã, trong các lĩnh vực nhạy cảm và có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế-xã hội, như kinh doanh khí, thuốc lá, rượu, quản lý chợ.

“Việc nắm vững và thực thi đúng các quy định này sẽ giúp giảm thiểu chồng chéo, rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả điều hành,” ông Trần Hữu Linh cho hay.

Ngoài ra, ông Linh cũng khuyến nghị cán bộ, công chức địa phương cần chủ động nghiên cứu, trao đổi thông tin thường xuyên với Bộ và các Cục chuyên môn để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Việc duy trì cơ chế phối hợp cả trực tiếp và trực tuyến sẽ giúp mọi vướng mắc được giải quyết nhanh chóng, tránh để phát sinh trở thành điểm nghẽn kéo dài.

Về phía lĩnh vực xuất nhập khẩu, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết xuất xứ hàng hóa và cấp phép nhập khẩu thiết bị bay không người lái là các lĩnh vực có nhiều quy định đặc thù.

“Chúng tôi mong muốn qua tập huấn, cán bộ địa phương sẽ nắm chắc quy định, áp dụng chuẩn xác để hỗ trợ tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân,” ông Sơn nói.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị khẳng định sẽ tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên với các địa phương, tăng cường các lớp tập huấn chuyên sâu theo từng lĩnh vực, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát và xử lý thủ tục hành chính. Mục tiêu lâu dài là xây dựng hệ thống chính quyền địa phương hai cấp hiện đại, minh bạch, hiệu quả, trong đó sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp được coi là thước đo hàng đầu cho chất lượng phục vụ./.

Bộ Công Thương cử cán bộ cấp Vụ về cơ sở hỗ trợ thủ tục được phân cấp, ủy quyền Bộ Công Thương phân công lãnh đạo cấp Vụ trực tiếp làm việc với các đơn vị chức năng ở địa phương nắm bắt, giải quyết cụ thể các vướng mắc, khó khăn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.