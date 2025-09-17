Hưng Yên: Kịp thời ngăn chặn, giải tỏa vi phạm đất nông nghiệp

Tại Hưng Yên cũng như một số tỉnh, thành thời gian qua có hiện tượng một số hộ dân lợi dụng thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển đổi mô hình quản lý sang chính quyền địa phương 2 cấp đã xây dựng công trình trái phép trên đất công, đất nông nghiệp.

Tại xã Nguyễn Văn Linh (Hưng Yên), thống kê có 62 trường hợp vi phạm về xây dựng công trình trái phép trên đất không được phép xây dựng. Xã xác định, có 41 trường hợp vi phạm trước ngày 1/6/2025, 16 trường vi phạm phát sinh trong tháng 6/2025 và 5 trường hợp vi phạm từ ngày 1/7/2025 trở đi.

Các công trình trên đều tồn tại dưới dạng: xây gạch, lợp mái tôn hoặc san lấp mặt bằng chuẩn bị xây dựng, dựng lều lán…Những vi phạm trên gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Nắm bắt được tình hình, ngay những ngày đầu sau khi vận hành chính quyền xã mới, xã Nguyễn Văn Linh đã tổ chức lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời yêu cầu các bộ phận chức năng, chính quyền thôn tiến hành tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tháo dỡ, giải tỏa một số công trình xây dựng trái phép.

Cụ thể, trường hợp hộ ông Lưu Ngọc D, thôn Lưu Trung, xã Nguyễn Văn Linh, xây dựng công trình kiên bê tông xi măng, có diện tích trên 100 mét vuông trên đất nông nghiệp. Ngày 15/9, chính quyền địa phương đã vận động, tuyên truyền để hộ gia đình tự tháo dỡ trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng và người dân địa phương. Để đảm bảo tiến độ tại hiện trường, xã cũng đã huy động máy móc, nhân lực cùng tham giải tỏa vi phạm. Hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm đã cơ bản hoàn thành.

Về tiến độ giải tỏa vi phạm trên đất nông nghiệp trên địa bàn, ông Nguyễn Hải Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Văn Linh cho biết, sau vận động nhiều công trình vi phạm khác đã được tháo dỡ một phần.

Hiện, xã yêu cầu các thôn, bộ phận chức năng theo dõi đôn đốc, tiếp tục vận động người dân tháo dỡ theo quy định. Trường hợp cố tình chây ỳ hoặc quá mốc thời gian tự tháo dỡ theo quy định, xã sẽ tiến hành cưỡng chế để đảm bảo thượng tôn pháp luật.

Cưỡng chế giải tỏa vi phạm đất nông nghiệp xã Nguyễn Văn Linh (Hưng Yên). (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Còn tại xã Triệu Việt Vương (Hưng Yên), ghi nhận có 5 trường hợp vi phạm xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp tại các thôn: Hàm Tử, Yên Vĩnh, Bình Dân...

Sau khi phát hiện, Ủy ban Nhân dân xã Triệu Việt Vương đã yêu cầu phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các bước theo quy định và hoàn thành giải tỏa vi phạm.

Trước đó, khi chưa sáp nhập ở địa phương này cũng đã tiến hành cưỡng chế một số công trình xây dựng vi phạm hành lang giao thông đường ĐT. 379, vi phạm hành lang lưới điện và hành lang công trình thủy lợi tuyến kênh Đ15. Công trình vi phạm có diện tích trên 100 m2. Thời điểm đó cưỡng chế có hộ dân đã hoàn thiện công trình và đưa vào sử dụng.

Liên quan đến việc ngăn chặn tái vi phạm đất nông nghiệp trên địa bàn, ông Lê Khánh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Việt Vương thông tin: Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và bằng nhiều hình thức khác, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện vi phạm từ giờ đầu để có biện pháp xử lý ngay, tránh gây thiệt hại lớn cho người vi phạm khi công trình đã xây dựng hoàn thành, tránh thiệt hại cho nhà nước khi phải tổ chức cưỡng chế.

Cùng với đó, xã giao nhiệm vụ cho các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn thường xuyên nắm tình hình, thông tin ngay khi phát hiện vi phạm.

Theo ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, một số cá nhân có biểu hiện lợi dụng việc đang thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính để thực hiện hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang giao thông, hành lang bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi... vi phạm pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng và Kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh (cũ).

Để ngăn chặn vi phạm đất đai phát sinh, đảm bảo kỷ cương của pháp luật, tỉnh yêu cầu các địa phương, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch số 93A; xử lý triệt để các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông, đê điều, thủy lợi.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý ngay các công trình vi phạm theo đúng quy định. Khi phát hiện vi phạm, lập biên bản đình chỉ thi công, yêu cầu khắc phục, tháo dỡ ngay và cưỡng chế tháo dỡ; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính theo quy định ở mức cao nhất.

Tỉnh Hưng Yên cũng có cơ chế khuyến khích người dân tố giác hành vi vi phạm. Các trường hợp nhiều lần bị lập biên bản, ngăn chặn, xử phạt hành chính nhưng vẫn cố tình xây dựng trái phép thì chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh mẽ hơn, tỉnh Hưng Yên cũng quy trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ về công tác xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Nếu tỉnh phát hiện buông lỏng quản lý, không lập biên bản, ngăn chặn kịp thời thì xem xét, chuyển Ủy ban kiểm tra các cấp hoặc các cơ quan thanh tra, kiểm tra để xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Việc tỉnh Hưng Yên quyết liệt trong chỉ đạo ngăn chặn cũng như xử lý vi phạm phát sinh trên đất nông nghiệp cho thấy không có độ trễ, đứt gẫy trong chỉ đạo điều hành khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận việc ngăn chặn vi phạm có hiệu quả hay không không phụ thuộc nhiều vào cán bộ cấp cơ sở.

Bởi thực tế, không phải khi nào lãnh đạo xã và các ngành chức năng của tỉnh cũng đủ thời gian để nắm bắt và xử lý kịp thời các vi phạm đất đai.

Tinh thần vào cuộc của cán bộ thôn cũng như việc tố giác của vi phạm đất đai nói riêng của người dân sẽ rất quan trọng. Điều này, nhằm cung cấp thông tin cho chính quyền cấp xã phát hiện sớm, xử lý nhanh từ khi mới phát sinh, giảm được bức xúc cũng như tốn kém nguồn lực khi xử lý, giải tỏa vi phạm./.

Hà Nội: Ba cán bộ xã "nhắm mắt" để dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp Nguyễn Xuân Phiến, Nguyễn Văn Phích và Trần Thị Thu Trang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, “tạo điều kiện” cho 5 hộ dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hưởng lợi 412 triệu đồng.