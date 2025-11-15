IMF gia hạn tín dụng linh hoạt trị giá 24 tỷ USD cho Mexico thêm hai năm

Bộ Tài chính và Tín dụng công (SHCP) và Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) hôm 14/11 cho biết Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê duyệt việc gia hạn thêm hai năm hạn mức tín dụng linh hoạt (FCL) trị giá 24 tỷ USD cho Mexico, đồng thời đánh giá quyết định đó thể hiện sự ghi nhận đối với khuôn khổ thể chế và chính sách kinh tế vĩ mô vững mạnh của quốc gia Mỹ Latinh này.

Thông cáo của SHCP cho biết theo đề nghị của phía Mexico, mức tiếp cận nguồn vốn đã được điều chỉnh từ 300% xuống 200% hạn mức phân bổ của Mexico tại IMF, và quyết định được thông qua ngày 13/11.

FCL là công cụ mang tính dự phòng, góp phần củng cố dự trữ ngoại hối và hỗ trợ các biện pháp của các nhà chức trách Mexico trong ứng phó với các điều kiện bất lợi bên ngoài, qua đó gìn giữ ổn định kinh tế và tài chính.

Theo đánh giá của IMF, Mexico tiếp tục đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cần thiết để có thể tiếp cận các nguồn lực sẵn có của công cụ này khi cần và không kèm điều kiện.

Mexico duy trì nền tảng kinh tế vĩ mô và thể chế vững vàng, cùng lịch sử nhất quán trong việc thực thi các chính sách kinh tế thận trọng, bao gồm tài chính công lành mạnh, quỹ đạo nợ bền vững, khuôn khổ chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái vững chắc.

Tổ chức này cũng đánh giá cao hiệu quả công tác giám sát và quản lý tài chính, yếu tố giúp tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống và củng cố ổn định kinh tế vĩ mô.

Trước bối cảnh rủi ro kinh tế toàn cầu và mức độ dễ tổn thương thấp hơn của Mexico trước nguy cơ đảo chiều dòng vốn, Chính phủ Mexico quyết định tiếp tục chiến lược thu hẹp dần và có trật tự đối với FCL, đồng thời giảm mức tiếp cận.

Ủy ban Tỷ giá của Mexico đã đề nghị gia hạn FCL thêm hai năm, với mức tiếp cận mới tương đương hơn 17,8 tỷ quyền rút vốn đặc biệt, tức khoảng 24 tỷ USD./.

