Indonesia: Tìm thấy tất cả 8 nạn nhân vụ rơi trực thăng ở Kalimantan

Ngày 5/9, Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia (Basarnas) của Indonesia thông báo đội cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 8 nạn nhân trong vụ cháy và rơi trực thăng tại khu rừng gần thác Mandin Damar, huyện Tanah Bumbu, Nam Kalimantan.

Tất cả nạn nhân xấu số đều đã thiệt mạng. Thi thể của họ đã được chuyển đến Cơ quan Nhận dạng nạn nhân thảm họa (DVI) thuộc Cảnh sát Nam Kalimantan.

Chiếc trực thăng BK117 D3 do hãng hàng không Eastindo Air vận hành được xác định mất liên lạc từ sáng 1/9, chỉ 8 phút sau khi cất cánh từ sân bay Kotabaru ở Nam Kalimantan để đến Palangkaraya, thủ phủ tỉnh Kalimantan.

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm trên địa hình rừng núi hiểm trở, lực lượng cứu hộ đã phát hiện xác máy bay vào chiều 3/9 gần thác Mandin Damar, tiểu khu Mentewe, huyện Tanah Bumbu, cách vị trí dự kiến khoảng 700m. Công tác tìm kiếm các nạn nhân được tiếp tục sau đó.

Theo Giám đốc Basarnas, Đô đốc Yudhi Bramantyo, một nạn nhân được tìm thấy cách xác máy bay khoảng 100m, 7 người còn lại ở trong hoặc gần xác máy bay.

Ông cho biết hàng trăm nhân viên cứu hộ từ Basarnas, quân đội, cảnh sát, các đơn vị ứng phó thảm họa và tình nguyện viên đã tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và trời mưa kéo dài.

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia (KNKT) cùng các lực lượng chức năng Indonesia đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đây không phải lần đầu tiên Indonesia đối mặt với tai nạn hàng không nghiêm trọng. Từ năm 2010 đến nay, nước này đã ghi nhận nhiều vụ rơi trực thăng trong các hoạt động thương mại, quân sự và dân sự. Địa hình trải dài với hơn 17.000 hòn đảo buộc Indonesia phải phụ thuộc lớn vào phương tiện hàng không.

Các chuyên gia chỉ ra rằng nhiều vụ tai nạn xuất phát từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiếu hệ thống cảnh báo sớm, hạn chế trong bảo dưỡng kỹ thuật và giám sát bay./.

