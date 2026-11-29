Ngày 28/11, quân đội Iran thông báo hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát mà Tehran cho là của đối phương trên eo biển Hormuz.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Văn phòng Quan hệ công chúng của quân đội Iran cho biết UAV bị phát hiện trên vùng biển gần eo biển Hormuz và bị bắn hạ bằng các hệ thống phòng không do nước này tự phát triển, thuộc mạng lưới phòng không tích hợp.

Thông báo không nêu rõ chủng loại UAV, danh tính bên sở hữu cũng như thời điểm xảy ra vụ việc.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục ở mức cao kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2/2026.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu trong khu vực, đồng thời tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Dù hai bên từng ký bản ghi nhớ gồm 14 điểm hồi tháng 6 nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và tạo tiền đề cho đàm phán hòa bình toàn diện, văn kiện này không được triển khai do những bất đồng, trong đó có vấn đề bảo đảm lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

Liên quan tình hình an ninh tại tuyến hàng hải này, ngày 27/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo một tàu chở dầu đã trúng thủy lôi và phát nổ khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường mà lực lượng này cho là trái phép.

Đài Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Iran (IRIB) dẫn thông báo của IRGC cho biết con tàu tìm cách bí mật đi qua khu vực phía Bắc đảo Ghanem, bên ngoài các tuyến hàng hải được phép, thì gặp sự cố. Một tàu chở dầu khác đi cùng đã phải quay đầu.

Tuy nhiên, IRGC không công bố tên tàu, quốc tịch, mức độ thiệt hại cũng như tình trạng của các thành viên thủy thủ đoàn.

Trước đó, ngày 23/11, truyền thông Iran dẫn tuyên bố của Hải quân IRGC cho biết 3 tàu chở dầu bị cáo buộc vi phạm quy định đã bốc cháy sau khi trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Các diễn biến liên tiếp cho thấy tình hình an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng những quan ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động hàng hải và vận chuyển năng lượng qua một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới./.

Iran tuyên bố tập kích căn cứ không quân Mỹ tại Kuwait bằng UAV Quân đội Iran tuyên bố sử dụng UAV tấn công các mục tiêu quân sự Mỹ tại căn cứ Ali Al-Salem ở Kuwait, đồng thời cảnh báo đáp trả mạnh mẽ mọi hành động đe dọa Tehran.