Ngày 29/11, liên quân quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu kêu gọi dân thường sơ tán khỏi cảng Ras Isa của Yemen.

Lực lượng Houthi sau đó đe dọa tấn công cảng Jeddah và các cảng khác của Saudi Arabia ven Biển Đỏ.

Trên mạng xã hội X, người phát ngôn liên quân Turki Al-Malki đăng cảnh báo sơ tán để bảo đảm an toàn cho dân thường. Vài phút sau, người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree tuyên bố các cảng nói trên sẽ là mục tiêu của lực lượng này, đồng thời kêu gọi sơ tán ngay.

Cảnh báo tại Ras Isa được đưa ra vài giờ sau khi liên quân thông báo đã đánh chặn một tên lửa do Houthi phóng về phía thủ đô Riyadh. Trước đó, ngày 28/11, liên quân cho biết cũng đánh chặn một tên lửa hành trình khác hướng về Riyadh, trong khi Houthi cho biết các cuộc không kích của Saudi Arabia đã đánh trúng một khu dân cư tại thủ đô Sanaa của Yemen, hiện khu vực này do Houthi kiểm soát.

Diễn biến mới làm gia tăng nguy cơ mở rộng xung đột tại Yemen, đồng thời đặt ra thêm những quan ngại về an ninh hàng hải tại khu vực Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab, mắt xích trọng yếu trên tuyến vận tải biển kết nối Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương.

Trong khi đó tại eo biển Hormuz, ngày 29/11, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn thông báo của hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hai tàu chở dầu đã trúng thủy lôi.

Truyền thông quốc tế đưa tin một tàu chở hơn 2 triệu thùng dầu thô trúng thủy lôi ở phía Bắc cảng Khasab của Oman. Tàu còn lại gặp sự cố ở phía Đông eo biển khi đang rời tuyến hàng hải này.

Trước đó, ngày 27/11, IRGC thông báo một tàu chở dầu trúng thủy lôi và phát nổ khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường mà lực lượng này cho là trái phép. Một tàu chở dầu đi cùng đã quay đầu./.

Iran tuyên bố bắn hạ UAV, tàu chở dầu trúng thủy lôi trên eo biển Hormuz UAV bị phát hiện trên vùng biển gần eo biển Hormuz và bị bắn hạ bằng các hệ thống phòng không do nước này tự phát triển, thuộc mạng lưới phòng không tích hợp.