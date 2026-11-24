Ngày 23/11, Iran đã lên tiếng phản đối tuyên bố chung do Qatar và Đức đưa ra hồi cuối tuần trước, trong đó chỉ trích các động thái trong khu vực của Tehran.

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết nước này đã triệu Đại biện lâm thời Qatar tại Tehran để bày tỏ sự phản đối đối với tuyên bố chung đưa ra hôm 21/11 vừa qua trong chuyến thăm Đức của Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Tuyên bố chung này đã lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Qatar và các quốc gia khu vực khác cùng những cuộc tấn công cũng như hành động đe dọa nhằm vào các tàu thương mại.

Tuyên bố cũng kêu gọi Iran thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ hạt nhân quốc tế của mình.

Ông Baghaei nhấn mạnh tuyên bố chung của Qatar và Đức là "hoàn toàn vô căn cứ và không thể chấp nhận được," đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên và lấy làm tiếc trước việc Doha công bố tuyên bố chung này./.

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