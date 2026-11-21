Một quan chức cấp cao thuộc Hội đồng Hòa bình Gaza ngày 20/11 cảnh báo cơ quan này có thể chuyển giao quyền quản lý Dải Gaza cho Liên hợp quốc nếu Chính phủ Israel tiếp tục cản trở các nỗ lực tái thiết vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá.

Quan chức này cho rằng những bất đồng trong nội bộ chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang khiến việc triển khai giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình do Mỹ thúc đẩy rơi vào bế tắc.

Trả lời phỏng vấn trang tin Ynet của Israel, ông Josh Gruenbaum, cố vấn cấp cao của Hội đồng Hòa bình, cho biết cơ quan này đã kiên nhẫn dành thời gian để Israel thực hiện các cam kết, song bày tỏ thất vọng khi Chính phủ Israel chưa có động thái thúc đẩy tiến trình sau cuộc bầu cử Quốc hội ngày 27/10.

Ông Gruenbaum nhấn mạnh nếu ban lãnh đạo Israel không còn muốn thực hiện các cam kết đã đưa ra với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hội đồng Hòa bình sẽ “trao lại chìa khóa” Dải Gaza cho Liên hợp quốc để cơ quan này tiếp nhận vai trò quản lý.

Hội đồng Hòa bình được thành lập tháng 1/2026 nhằm triển khai kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump về chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu tập trung vào trao đổi con tin và tù nhân. Giai đoạn tiếp theo bao gồm việc Hamas giao nộp toàn bộ vũ khí, thành lập một ủy ban kỹ trị mới quản lý Gaza, Israel rút quân và bắt đầu công cuộc tái thiết.

Thủ tướng Netanyahu đã chấp thuận kế hoạch này vào tháng 9/2025 và lệnh ngừng bắn được ký kết trong tháng 10 cùng năm. Tuy nhiên, tiến trình triển khai bị đình trệ trong nhiều tháng.

Mặc dù phong trào Hồi giáo Hamas chấp thuận kế hoạch giải giáp do Hội đồng Hòa bình đề xuất ngày 30/7, ông Netanyahu sau đó cho rằng đề xuất này chưa đáp ứng yêu cầu của Israel.

Theo ông Gruenbaum, tiến trình hiện nay đang bị cản trở bởi một số thành phần chính trị trong Chính phủ Israel. Ông khẳng định Hội đồng Hòa bình không yêu cầu Israel rút quân khỏi Gaza hay phải thỏa hiệp về an ninh, mà chỉ cần chính phủ nước này cho phép triển khai các cơ chế thay thế Hamas, gồm Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF), lực lượng cảnh sát Gaza mới và Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG).

Tuy nhiên, Israel chưa ký thỏa thuận về quy chế hoạt động của ISF để lực lượng này có thể triển khai tại Gaza, đồng thời chưa cho phép các thành viên cảnh sát Palestine đã qua thẩm tra sang Ai Cập tham gia huấn luyện trong vài tuần trước khi trở về địa bàn.

Theo ông Gruenbaum, khi chưa có ISF và lực lượng cảnh sát mới, sẽ không có lực lượng tiếp nhận số vũ khí mà Hamas phải giao nộp theo kế hoạch 20 điểm.

Quan chức này cũng cảnh báo tình hình nhân đạo tại Gaza có nguy cơ xấu đi khi mùa Đông đang đến gần, trong bối cảnh mưa lớn đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực có người Palestine sơ tán.

Ông kêu gọi Israel tạo điều kiện để tăng cường viện trợ nhân đạo, đồng thời nhấn mạnh Hamas cũng phải chịu trách nhiệm đối với người dân tại Gaza.

Ông Gruenbaum cho biết Hội đồng Hòa bình hiểu rõ bản chất của Hamas và sẵn sàng để Israel có biện pháp đáp trả nếu lực lượng này tìm cách né tránh cam kết giải giáp. Tuy nhiên, cơ quan này muốn trước hết kiểm chứng thiện chí thực hiện cam kết của Hamas, điều mà theo ông Israel hiện chưa tạo điều kiện để tiến hành.

Ngoài ra, ông Gruenbaum cảnh báo “cánh cửa cơ hội đang dần khép lại”, nhất là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi bầu không khí chính trị ở Washington bắt đầu thay đổi. Ông cho rằng cơ hội hợp tác với Tổng thống Trump về vấn đề Gaza có thể không còn kéo dài./.

Israel mở chiến dịch quân sự mới tại miền Trung Gaza Nhiều người Palestine đã phải rời khỏi nơi ở tại khu vực Deir al-Balah, miền Trung Dải Gaza, sau khi Israel thông báo triển khai chiến dịch quân sự tại khu vực phía Tây “Đường vàng.”