Theo hãng thông tấn IRNA, tổ máy số 1 của nhà máy điện hạt nhân Bushehr đã được kết nối trở lại với lưới điện quốc gia Iran sau khi hoàn tất đợt kiểm tra và bảo dưỡng thường niên.

Quá trình bảo dưỡng bao gồm thay nhiên liệu và thực hiện các công việc kỹ thuật, sửa chữa nhằm nâng cao hiệu suất, bảo đảm thiết bị vận hành an toàn và kéo dài tuổi thọ nhà máy.

Nhà máy Bushehr có công suất 1.000 MW, đóng góp đáng kể vào việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của Iran, nhất là tại các tỉnh miền Nam.

Tính đến khi dừng hoạt động để bảo dưỡng, nhà máy đã sản xuất 82,7 tỷ kWh điện kể từ khi đi vào vận hành công nghiệp năm 2013.

Theo IRNA, lượng điện này giúp tiết kiệm khoảng 135,7 triệu thùng dầu quy đổi và tránh phát thải khoảng 89,2 triệu tấn chất gây ô nhiễm./.

IAEA cảnh báo nguy cơ đối với nhà máy hạt nhân Bushehr của Iran IAEA tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế và hành động thận trọng, nhấn mạnh rằng các cơ sở hạt nhân phải được bảo vệ mọi lúc, ngay cả trong chiến tranh, để tránh hậu quả phóng xạ nghiêm trọng.