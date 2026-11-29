Ngày 28/11, Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành các đợt tập kích đáp trả lẫn nhau, nhằm vào các mục tiêu tại thủ đô của hai bên, khiến căng thẳng quân sự trong khu vực tiếp tục leo thang.

Người phát ngôn liên quân quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu, ông Turki Al-Malki, cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một tên lửa hành trình do Houthi phóng về phía thủ đô Riyadh.

Cùng ngày, liên quân tiếp tục đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo khác nhằm vào các khu vực phía Nam Saudi Arabia.

Ở chiều ngược lại, hãng thông tấn Saba của Houthi cho biết các cuộc không kích của Saudi Arabia đã đánh trúng khu dân cư Bir Abu Shamlah thuộc quận Al-Tahrir, thủ đô Sanaa - khu vực do lực lượng này kiểm soát.

Vụ tấn công làm hư hại 8 ngôi nhà và 3 cửa hàng, khiến ít nhất 13 người bị thương, theo kênh truyền hình Almasirah.

Cũng trong ngày 28/11, Houthi tuyên bố tiến hành 5 chiến dịch tập kích nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng tại Saudi Arabia, trong đó có Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh, các trạm radar, nhà máy lọc dầu, cơ sở xử lý khí đốt và nhà máy điện. Lực lượng này khẳng định các cuộc tấn công đều đạt mục tiêu đề ra.

Trước đó, người phát ngôn liên quân Saudi Arabia cho biết lực lượng này đã phá hủy một số mục tiêu quân sự của Houthi được cho là sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công tại Yemen và Saudi Arabia, đồng thời đe dọa tự do hàng hải ở phía Nam Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab.

Giao tranh giữa hai bên gia tăng kể từ khi xung đột tại Yemen bùng phát trở lại vào mùa Hè vừa qua. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu liên tục không kích các khu vực do Houthi kiểm soát, trong khi lực lượng này đáp trả bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các sân bay, cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia.

Diễn biến mới làm gia tăng nguy cơ mở rộng xung đột tại Yemen, đồng thời đặt ra thêm những quan ngại về an ninh hàng hải tại khu vực Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab - mắt xích trọng yếu trên tuyến vận tải biển kết nối Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương./.

Houthi lập tức cảnh báo trả đũa sau vụ không kích vào Yemen của Saudi Arabia Mới đây, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành không kích một cơ sở dầu mỏ gần thủ đô Sanaa của Yemen. Động thái này làm gia tăng căng thẳng giữa đôi bên.