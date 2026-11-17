Ngày 17/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) nhằm vào một hệ thống radar do quân đội Mỹ vận hành tại Bahrain.

Trong khi đó, Bahrain cho biết các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn nhiều đợt không kích của Iran.

Trong tuyên bố đăng trên trang tin Sepah, IRGC cho biết các drone chiến đấu của lực lượng này đã tiến hành một chiến dịch nhằm vào hệ thống radar do quân đội Mỹ vận hành tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain.

IRGC cho rằng hành động này nhằm đáp trả việc các drone quân sự Mỹ liên tiếp xâm phạm không phận Iran. IRGC đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các hoạt động mà lực lượng này cho là nhằm vào Iran tiếp diễn.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước Bahrain đưa tin lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn các cuộc không kích của Iran trong không phận vương quốc này.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Bahrain khẳng định các đơn vị quân đội nước này đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và sẵn sàng bảo vệ đất nước.

Bahrain từng là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công trong giai đoạn đầu cuộc xung đột bùng phát hồi tháng 2. Sau nhiều tuần tương đối yên ắng, nước này ghi nhận các cuộc tấn công bằng drone vào các ngày 14/11, 16/11 và 17/11.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và người đồng cấp Oman Badr Albusaidi đã tiến hành hội đàm tại thủ đô Muscat của Oman, tập trung thảo luận các biện pháp ngoại giao nhằm kiềm chế căng thẳng và bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Theo Hãng thông tấn Oman, hai bên đã trao đổi về các phương án ngoại giao nhằm khôi phục các kênh đối thoại, đàm phán, mở rộng sự hiểu biết giữa các bên liên quan và ngăn chặn khủng hoảng lan rộng.

Hai ngoại trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh các tuyến hàng hải, bảo đảm hoạt động vận tải và thương mại quốc tế thông suốt.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2, tình hình tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới, tiếp tục diễn biến phức tạp. Iran đã nhiều lần tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào tàu thuyền qua lại khu vực này, trong khi Mỹ triển khai biện pháp phong tỏa các cảng biển của Iran./.

Truyền thông Mỹ hé lộ nghi ngờ về âm mưu tấn công của Iran Các thông tin tình báo mới của Mỹ cho thấy Iran đang xây dựng kế hoạch nhằm vào các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump bằng cách kích nổ một quả bom bẩn hoặc sử dụng vũ khí hóa học.