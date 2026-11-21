Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran sẽ chỉ tiến tới đàm phán hạt nhân với Mỹ sau khi eo biển Hormuz được mở lại trên cơ sở các điều kiện của Iran được đáp ứng. Ông đồng thời khẳng định chính sách về hạt nhân và lập trường chính thức của Tehran đến nay vẫn giữ nguyên.



Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo nhà nước Iran Daily được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đăng lại ngày 21/11, Ngoại trưởng Araghchi cho biết Tehran vẫn để ngỏ đề xuất mở lại eo biển Hormuz theo lộ trình hai ngày.

Theo đó, Mỹ sẽ thực hiện các cam kết trong ngày đầu tiên, còn Iran sẽ mở lại eo biển vào ngày thứ hai, tạo điều kiện để hai bên tiến tới đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng.

Ngoại trưởng Iran cho rằng Washington cần thể hiện rõ mong muốn đạt thỏa thuận và có các bước đi xây dựng lòng tin.

Tehran đang xem xét các đề xuất về vấn đề hạt nhân do các bên trung gian chuyển tới. Theo ông Araghchi, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ "có vai trò trong bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào", song cũng nhấn mạnh tính chất phức tạp của một thỏa thuận hạt nhân.



Trước đó, phía Iran nhiều lần tuyên bố không đàm phán về chương trình hạt nhân cho đến khi xung đột với Mỹ chấm dứt, lệnh phong tỏa đường biển được dỡ bỏ và một số điều kiện khác được đáp ứng.



Về những ý kiến trong nước kêu gọi xem xét lại chính sách hạt nhân sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran, ông Araghchi cho biết cả bên ủng hộ lẫn bên phản đối thay đổi đều có lập luận riêng.

Theo Ngoại trưởng Iran, Nga và Trung Quốc phản đối việc thay đổi học thuyết này. Ông nhấn mạnh lập trường chính thức của Tehran đến nay vẫn như trước.



Liên quan đến định hướng quốc phòng, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 20/11, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Ahmad Vahidi, cho biết các hành động nhằm vào Iran có thể khiến nước này điều chỉnh định hướng quốc phòng. Phát biểu được đưa ra sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Hosseini Khamenei kêu gọi củng cố định hướng và chiến thuật quốc phòng để ứng phó với các mối đe dọa mới.



Về phía Mỹ, phát biểu tại Nhà Trắng ngày 20/11, Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran muốn đạt thỏa thuận, song các điều khoản mà Tehran đưa ra chưa đáp ứng yêu cầu của Washington. Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với kênh CNBC rằng Washington sẽ tiếp tục gây sức ép kinh tế đối với IRGC cho đến khi lực lượng này sẵn sàng tuân thủ một thỏa thuận chính thức.



Trong khi đó, theo Axios, ngày 19/11, hai đặc phái viên của Tổng thống Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã gặp các quan chức cấp cao Qatar tại Berlin (Đức) để thảo luận về nỗ lực trung gian giữa Washington và Tehran.

Các nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh giao tranh tái diễn từ tháng 7, sau khi hai bên đạt lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 và ký biên bản ghi nhớ vào tháng 6 nhằm mở đường cho các cuộc hòa đàm.



Liên quan căng thẳng tại eo biển Hormuz, ngày 21/11, Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Anh (UKMTO) ghi nhận hai vụ tàu chở dầu bị vật thể chưa xác định bắn trúng gần Khasab (Oman), ở cửa ngõ eo biển chiến lược.

Chưa rõ hai báo cáo có liên quan đến cùng một tàu hay không và cũng chưa ghi nhận thương vong trong cả hai vụ. Trước đó một ngày, một tàu chở dầu cũng bốc cháy sau khi bị tấn công gần Khasab./.

Iran để ngỏ khả năng giải quyết xung đột với Mỹ bằng biện pháp ngoại giao Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran đang tìm kiếm một thỏa thuận nhằm bảo đảm không xảy ra thêm chiến tranh, đồng thời yêu cầu Mỹ phải đưa ra những bảo đảm cho thấy Mỹ thực sự nghiêm túc đàm phán.