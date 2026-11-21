Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 20/11, lực lượng an ninh Iraq đã tiến vào khu vực Jurf al-Sakhar, thành trì do lực lượng dân quân Kataib Hezbollah kiểm soát trong hơn 12 năm qua, sau khi Chính phủ Iraq và nhóm vũ trang này đạt được thỏa thuận thỏa hiệp với sự trung gian được cho là của Iran.

Diễn biến được đánh giá là bước đi nhằm mở rộng quyền kiểm soát của chính quyền Baghdad, đồng thời giúp ngăn chặn nguy cơ đối đầu quân sự giữa quân đội Iraq và nhóm vũ trang Kataib Hezbollah.

Theo truyền thông Iraq và khu vực, lực lượng chính quy của Iraq bắt đầu triển khai vào Jurf al-Sakhar, địa bàn cách thủ đô Baghdad khoảng 100 km về phía Nam, sau nhiều ngày căng thẳng liên quan đến cáo buộc buôn lậu dầu mỏ tại khu vực này.

Thỏa thuận đạt được sau các cuộc đàm phán do ông Esmail Qaani, Tư lệnh Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), làm trung gian. Theo đó, Kataib Hezbollah đồng ý cho phép lực lượng chính phủ tiến vào khu vực, chấm dứt tình trạng kiểm soát độc quyền kéo dài hơn 12 năm của nhóm này.

Trước đó, tranh cãi giữa chính phủ Iraq và nhóm vũ trang Kataib Hezbollah về cáo buộc buôn lậu dầu mỏ đã làm dấy lên lo ngại xảy ra đụng độ vũ trang. Nhóm dân quân này từng cảnh báo bất kỳ lực lượng nào tiến vào địa bàn đều phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt.

Việc triển khai lực lượng Iraq được truyền thông địa phương mô tả là diễn ra suôn sẻ, góp phần giảm nguy cơ đối đầu trực tiếp. Đáng chú ý, một sở chỉ huy chung đã được thành lập tại Jurf al-Sakhar từ 6h00 sáng cùng ngày, với sự tham gia của quân đội, cảnh sát và Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) - tổ chức quy tụ nhiều nhóm dân quân Iraq.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tuyên bố quá trình khôi phục quyền lực nhà nước trên toàn lãnh thổ đã bắt đầu tại Jurf al-Sakhar. Ông nhấn mạnh mục tiêu của giai đoạn hiện nay là đưa tất cả các lực lượng vào hệ thống an ninh quốc gia, hoạt động dưới một lá cờ, một bộ chỉ huy và một khuôn khổ pháp luật./.

Mỹ đề nghị Iraq làm trung gian hòa giải với Iran Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iraq.