Đặc phái viên kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, đã thúc giục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đẩy nhanh việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza trước mùa Đông, đồng thời tạo điều kiện triển khai lực lượng đa quốc gia tại vùng lãnh thổ này. Washington cũng muốn thúc đẩy các nội dung tiếp theo trong kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm giải quyết xung đột Gaza.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Jared Kushner và Thủ tướng Netanyahu đã có cuộc trao đổi vào tối 24/11, tập trung vào tình hình nhân đạo tại Gaza, công tác chuẩn bị ứng phó mùa Đông và những bước tiếp theo trong kế hoạch của Mỹ đối với vùng lãnh thổ này.



Một số nguồn tin cho biết ông Kushner kêu gọi Israel đẩy nhanh việc cho phép hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng đa quốc gia được triển khai tại đây. Một quan chức thuộc Hội đồng Hòa bình đánh giá cuộc trao đổi là “rất tích cực” và bày tỏ kỳ vọng các bên sẽ sớm đạt được tiến triển.



Trong khi đó, một quan chức Israel cho biết hai bên đã thảo luận sâu về vấn đề hỗ trợ nhân đạo và các biện pháp chuẩn bị cho mùa Đông tại Gaza, đồng thời nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm thúc đẩy những vấn đề này.



Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh Washington ngày càng thể hiện sự không hài lòng trước tiến độ thực hiện các cam kết của Israel trong kế hoạch của Tổng thống Trump về Gaza, đặc biệt là vấn đề giải giáp lực lượng Hamas.



Trả lời báo Jerusalem Post trước đó, ông Josh Gruenbaum, cố vấn cấp cao của Hội đồng Hòa bình và cựu quan chức Nhà Trắng từng phối hợp chặt chẽ với hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, cho rằng Chính phủ Israel đang cản trở việc triển khai kế hoạch giải giáp Hamas.



Cố vấn Hội đồng Hòa bình cũng khẳng định hoạt động tái thiết Gaza sẽ không được khởi động cho đến khi có xác nhận về việc phi quân sự hóa khu vực này. Tuy nhiên, ông phân biệt rõ giữa hoạt động đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza để giúp người dân vượt qua mùa Đông với việc xây dựng các công trình lâu dài. Ông cho biết Mỹ đang khuyến khích Cơ quan Điều phối các hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT) và chính phủ Israel ủng hộ việc tăng cường viện trợ nhân đạo.



Theo các nguồn tin được kênh truyền hình Channel 12 của Israel dẫn lại, trong cuộc trao đổi với ông Kushner, Thủ tướng Netanyahu đã phát tín hiệu tích cực và khẳng định cam kết thúc đẩy kế hoạch của Mỹ.



Washington hiện đề nghị Israel cho phép Lực lượng ổn định quốc tế (ISF) triển khai tại Gaza; tạo điều kiện để 4.000 người Palestine rời vùng lãnh thổ này tham gia huấn luyện cảnh sát; cho phép đưa nhà ở tạm thời vào Gaza và xây dựng các căn cứ cho ISF.

Mỹ cũng muốn chính quyền Gaza gồm các chuyên gia kỹ trị bắt đầu hoạt động tại khu vực dự kiến xây dựng một khu dân cư mới với sự hỗ trợ của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đồng thời cho phép đưa vật liệu phục vụ các dự án cấp nước và y tế vào Gaza.



Một nguồn tin cho biết Nhà Trắng muốn bảo đảm rằng ngay cả trong trường hợp ông Netanyahu trở thành lãnh đạo phe đối lập trong thời gian tới, ông vẫn tiếp tục ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Trump.



Về phần mình, ông Gruenbaum cảnh báo nếu Israel không muốn Hội đồng Hòa bình tham gia điều hành và hỗ trợ triển khai kế hoạch tại Gaza, chính phủ nước này cần thông báo trực tiếp với Tổng thống Trump để Mỹ có thể xem xét nhường vai trò cho các tổ chức khác, trong đó có Liên hợp quốc, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) và Chính quyền Palestine.



Liên quan xung đột tại Gaza, một cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực Deir al-Balah, khu vực Trung Dải Gaza, trong đêm 25/11 đã khiến ông Khaled Abu Nada, Thứ trưởng Giáo dục trong chính quyền Hamas, cùng vợ thiệt mạng.



Hiện chưa có thêm thông tin về thương vong hoặc thiệt hại tại khu vực xảy ra vụ việc. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một nhân vật cấp cao của Hamas tại Dải Gaza.

Quân đội Israel mô tả mục tiêu là một thành viên cấp cao của phong trào này, đồng thời cho biết sẽ công bố thêm thông tin về chiến dịch trong thời gian tới.

Vụ không kích diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Dải Gaza tiếp tục diễn biến phức tạp./.

Ukraine kỳ vọng đàm phán trước Giáng sinh Đặc phái viên Mỹ Kushner mô tả xung đột Ukraine là “cuộc chiến ủy nhiệm,” trong đó châu Âu tài trợ và cung cấp vũ khí cho Ukraine đối đầu với Nga và tính toán sai lầm có thể khiến tình hình leo thang.