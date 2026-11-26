Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ duy trì phong tỏa các cảng biển Iran, trong khi Tehran cảnh báo sẽ sử dụng những năng lực quân sự mới nếu tiếp tục bị Mỹ và Israel tấn công.

Diễn biến giao tranh giữa lực lượng Houthi tại Yemen và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cũng làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

Ngày 25/11, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebbi nhận định Mỹ khó duy trì phong tỏa Iran trong thời gian dài do chi phí gia tăng, áp lực đối với binh sỹ và hiệu quả hoạt động suy giảm.

Ông khẳng định các lực lượng vũ trang Iran vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Trong khi đó, chỉ huy IRGC tại khu vực Đại Tehran Hassan Hassanzadeh cảnh báo Tehran có thể sử dụng những loại vũ khí và phương án tác chiến mới nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công.

Về phía Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này đã bảo đảm ngân sách duy trì các hoạt động quân sự chống Iran đến gần cuối tháng 1/2027.

Ông cũng khẳng định Mỹ muốn tiếp tục phong tỏa các cảng biển Iran nhằm gây sức ép buộc Tehran đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của Washington là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Căng thẳng còn gia tăng sau khi Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Washington công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Iran đang đẩy nhanh xây dựng một tổ hợp ngầm tại khu vực Bahjatabad, nằm giữa hai cơ sở hạt nhân Natanz và Isfahan.

Theo các nhà nghiên cứu, công trình có quy mô lớn và được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, song mục đích sử dụng hiện chưa được xác định.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Iran duy trì cánh cửa đàm phán. Đại sứ Trung Quốc tại Iran Cong Peiwu ngày 25/11 nhấn mạnh giảm căng thẳng và nối lại đối thoại là những ưu tiên trước mắt, đồng thời khẳng định tranh chấp hạt nhân chỉ có thể được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao.

Tình hình khu vực thêm phức tạp sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công hai cảng Jeddah và Jazan của Saudi Arabia để đáp trả các cuộc không kích của liên quân nhằm vào cảng Hodeidah do lực lượng này kiểm soát.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree cho biết các cuộc tấn công gây thiệt hại tại những mục tiêu trên và cảnh báo sẽ tiếp tục đáp trả nếu các cuộc không kích không chấm dứt.

Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo đã đánh chặn nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ nước này, đồng thời tấn công các mục tiêu tại Yemen.

Liên quân xác nhận một vật thể bay của Houthi đánh trúng cảng Jazan, gây thiệt hại nhỏ nhưng không có thương vong dân sự./.

Mỹ trừng phạt mạng lưới tài chính ngầm nghi hỗ trợ Iran Mỹ áp đặt trừng phạt hơn 24 tổ chức, cá nhân bị cáo buộc hỗ trợ Iran né cấm vận. Washington đồng thời xác định khoảng 14,7 tỷ USD giao dịch nghi liên quan mạng lưới ngân hàng ngầm.