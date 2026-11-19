Ngày 18/11, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết nhiều người Palestine đã phải rời khỏi nơi ở tại khu vực Deir al-Balah, miền Trung Dải Gaza, sau khi Israel thông báo triển khai chiến dịch quân sự tại khu vực phía Tây “Đường vàng,” ranh giới phân định các khu vực do quân đội Israel và Hamas kiểm soát theo thỏa thuận ngừng bắn.

Theo OCHA, khu vực bị ảnh hưởng rộng khoảng 2,5km2, có hơn 18.000 người sinh sống, trong đó khoảng 4.000 người đang ở các khu sơ tán. Nhiều cơ sở nhân đạo tại đây cũng cung cấp các dịch vụ thiết yếu như y tế, nước sạch, lương thực, vệ sinh và giáo dục. Người dân được cho là đang di chuyển về phía Tây và Tây Nam.

OCHA kêu gọi bảo đảm an toàn cho dân thường, đồng thời nhấn mạnh những người phải sơ tán cần được trở về nơi ở khi điều kiện cho phép. Cơ quan này cũng lưu ý các cơ sở nhân đạo và hạ tầng dân sự phải được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế.

“Đường vàng” được thiết lập trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas, có hiệu lực từ tháng 10/2025, nhằm xác định phạm vi rút quân ban đầu của Israel. Theo đó, quân đội Israel hiện kiểm soát khoảng 60% diện tích Dải Gaza.

Trước đó, quân đội Israel thông báo đã phối hợp với Cơ quan An ninh nội địa triển khai chiến dịch trên bộ tại khu vực gần các trại tị nạn Nuseirat và Bureij nhằm phá dỡ các cơ sở ngầm mà Israel cho là gây nguy cơ đối với binh sỹ nước này.

Phong trào Hamas đã chỉ trích hoạt động này, cho rằng đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10/2025.

Trong khi đó, Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza cho biết 3 người Palestine đã thiệt mạng và một số người bị thương trong 3 vụ tấn công bằng UAV riêng biệt của Israel tại Nuseirat, thành phố Gaza và khu vực gần đồn cảnh sát Deir el-Balah.

Quân đội Israel xác nhận đã tấn công các mục tiêu mà họ cho là các phần tử vũ trang trong 2 vụ việc, song cho biết không nắm được thông tin về vụ tấn công còn lại.

Trước khi chiến dịch bắt đầu, phía Israel đã yêu cầu người dân tại các khu vực liên quan sơ tán, đồng thời thông báo hạn chế đi lại trên tuyến đường Salah al-Din, trục giao thông chính của Gaza.

Theo thống kê của cơ quan Y tế Gaza, hơn 1.600 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết 7 binh sỹ và một nhân viên dân sự làm việc theo hợp đồng của lực lượng này cũng đã thiệt mạng trong cùng thời gian./.

Hội đồng Hòa bình cảnh báo tiến trình tái thiết Gaza bị đình trệ Hội đồng Hòa bình kêu gọi Israel và Hamas thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận đã đạt được từ năm ngoái, đồng thời đề nghị HĐBA Liên hợp quốc sử dụng ảnh hưởng để thúc đẩy tiến trình này.