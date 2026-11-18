Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 17/11, Hội đồng Hòa bình - cơ quan giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza do Mỹ làm trung gian đã đưa ra báo cáo mới, cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại vùng lãnh thổ Palestine này có nguy cơ đổ vỡ nếu các bên không thực hiện đầy đủ những cam kết đã đạt được.

Báo cáo đồng thời chỉ trích Israel hạn chế đưa hàng cứu trợ mùa Đông vào Gaza và chậm cấp phép để các cơ quan hành chính mới có thể đi vào hoạt động, qua đó trên thực tế khiến Phong trào Hồi giáo Hamas tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tại đây.



Trong báo cáo, Hội đồng Hòa bình kêu gọi Israel và Hamas thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận đã đạt được từ năm ngoái, đồng thời đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sử dụng ảnh hưởng để thúc đẩy tiến trình này. Báo cáo nhấn mạnh khoảng cách giữa những cam kết trên bàn đàm phán và tình hình thực tế trên thực địa vẫn là nguy cơ lớn nhất đối với toàn bộ tiến trình trên.

Một trong những vấn đề được đề cập là việc Israel chưa cấp các giấy phép cần thiết để triển khai hoạt động của một số cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý Dải Gaza. Hội đồng Hòa bình cho rằng sự chậm trễ này đang cản trở việc chuyển giao công tác quản lý dân sự, khiến Hamas tiếp tục duy trì vai trò kiểm soát tại vùng lãnh thổ này.

Báo cáo cũng chỉ trích những hạn chế của Israel đối với việc đưa vật tư và thiết bị phục vụ công tác trú ẩn, chống rét vào Gaza, trong bối cảnh mùa Đông đang đến gần.

Theo báo cáo, các biện pháp hạn chế cùng với tình trạng thiếu hụt nguồn tài chính đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chuẩn bị và ứng phó nhân đạo.

Khoảng 70.000 lều bạt được cho là đã bị ngập do mưa lớn hồi đầu tháng này. Hội đồng Hòa bình kêu gọi tăng cường ngay việc đưa vật liệu dựng nơi trú ẩn, thiết bị chống rét, máy bơm, máy phát điện và máy móc hạng nặng vào Gaza.



Đây là báo cáo thứ hai của Hội đồng Hòa bình trong năm nay, sau báo cáo đầu tiên được Đặc phái viên cấp cao phụ trách Gaza Nickolay Mladenov trình bày hồi tháng 5.

Báo cáo mới nhất tiếp tục chỉ ra những trở ngại trong việc thực hiện lộ trình hòa bình, trong đó có các cuộc không kích của Israel nhằm vào các thành viên Hamas và hoạt động quân sự của lực lượng này.

Theo Hội đồng Hòa bình, nếu thỏa thuận ngừng bắn không mang lại những cải thiện cụ thể cho cuộc sống của người dân, thỏa thuận này sẽ khó có thể được duy trì lâu dài.



Vấn đề giải giáp Hamas cũng tiếp tục là một điểm nghẽn. Sau nhiều tháng đàm phán, hồi cuối tháng 7 Hamas đã chấp thuận kế hoạch giải giáp do Hội đồng Hòa bình đề xuất. Tuy nhiên, tiến trình này vẫn đình trệ do Israel phản đối, cho rằng kế hoạch chưa bảo đảm việc lực lượng Hamas thực sự bàn giao toàn bộ vũ khí.



Bên cạnh đó, chính quyền kỹ trị Palestine lâm thời do Hội đồng Hòa bình thành lập nhằm điều hành Gaza vẫn chưa thể triển khai hoạt động tại đây.

Báo cáo cho biết việc Israel chưa đưa ra quyết định về các điều kiện cần thiết để đào tạo, triển khai và đưa lực lượng cảnh sát dân sự Palestine trở lại Gaza đang cản trở việc thực hiện đầy đủ kế hoạch tổng thể. Sự chậm trễ này cũng ảnh hưởng đến việc triển khai lực lượng ổn định quốc tế, một điều kiện quan trọng để Israel rút quân, Hamas giải giáp và công cuộc tái thiết được tiến hành trên quy mô lớn.



Hội đồng Hòa bình kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp ủng hộ mạnh mẽ thỏa thuận đã được cơ quan này thông qua hồi năm ngoái, đồng thời yêu cầu các bên không lấy sự chậm trễ của đối phương làm lý do để trì hoãn nghĩa vụ của mình.

Báo cáo nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng phải mở ra con đường đáng tin cậy hướng tới quyền tự quyết và thành lập Nhà nước Palestine, đồng thời không để bất kỳ hành động đơn phương nào cản trở mục tiêu này.



Trong một diễn biến liên quan, cựu Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Israel Ron Dermer, từng là cố vấn thân cận của Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu, kêu gọi Israel hợp tác với Hội đồng Hòa bình để thúc đẩy tiến trình tại Gaza.

Phát biểu trong chương trình podcast “School of War” được công bố trong tuần này, ông Dermer cho rằng Israel cần tạo cơ hội cho cơ chế này hoạt động, đồng thời thực hiện những bước đi cần thiết như chuyển giao nguồn thu thuế, cho phép đào tạo lực lượng cảnh sát mới và tạo điều kiện để chính quyền kỹ trị đảm nhận nhiệm vụ quản lý Gaza.



Ông Dermer nhấn mạnh Israel nên tận dụng mọi biện pháp để giải quyết vấn đề thông qua con đường hòa bình và tránh để tình hình tiếp tục kéo dài. Hội đồng Hòa bình sau đó đã đăng tải lại những phát biểu này trên mạng xã hội, thể hiện sự đồng tình với lời kêu gọi hợp tác./.

Gaza đối mặt nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng khi mùa Đông đến Liên hợp quốc và các đối tác kêu gọi Israel khẩn trương tháo gỡ các rào cản, tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ mùa Đông vào Dải Gaza sau những trận mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.