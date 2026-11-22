Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 21/11 thông báo phái đoàn từ Qatar - quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc chiến tại Trung Đông - đã đến thủ đô Tehran để tiến hành những cuộc đàm phán vào tối 20/11 (giờ địa phương).

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời ông Gharibabadi cho biết hai bên “đã có 2 giờ thảo luận,” song không cung cấp thêm thông tin chi tiết về nội dung đàm phán, cũng như không nêu rõ liệu phái đoàn Qatar có còn ở lại Tehran hay không.

Nhà ngoại giao Iran tuyên bố Tehran “coi vòng vây phong tỏa kinh tế là một hành động chiến tranh và chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để dỡ bỏ nó,” đồng thời xác nhận Tehran “đã nêu rõ quan điểm này với các bên khác, trong đó có các bên trung gian hòa giải.”

Cũng trong ngày 21/11, Tổng thống Masoud Pezeshkian thừa nhận Iran đang phải đối mặt với một cuộc chiến kinh tế “thầm lặng,” khó khăn hơn nhiều so với xung đột bằng tên lửa và các hoạt động phá hoại trực tiếp.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, phát biểu tại hội nghị ở Tehran, Tổng thống Pezeshkian cáo buộc đối phương tìm cách gây ra nạn đói và tình trạng thiếu thốn hàng hóa tại Iran nhưng chưa đạt được mục tiêu. Ông khẳng định hoạt động sản xuất trong nước vẫn tiếp diễn, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến kinh tế do Mỹ tiến hành đang đặt ra những thách thức không nhỏ.

Tổng thống Iran kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc gia để ứng phó với sức ép từ bên ngoài. Ông cũng khẳng định các lực lượng an ninh và quân đội Iran đã đáp trả mạnh mẽ những hành động nhằm vào đất nước.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Nội vụ Iran Ali Zeinivand tuyên bố vòng vây phong tỏa đường biển của Mỹ, cũng như các biện pháp hạn chế trên bộ và trên không, chưa ngăn được hoạt động thương mại của nước Cộng hòa Hồi giáo. Theo ông, tình trạng đóng cửa tạm thời của một số tuyến biên giới với các nước láng giềng chưa gây gián đoạn nghiêm trọng đối với giao thương xuyên biên giới.

Người phát ngôn Zeinivand cho hay Bộ Nội vụ Iran đang tham vấn các nước láng giềng để xử lý những vướng mắc liên quan đến biên giới và thương mại, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề hiện nay sẽ được giải quyết.

Trong một động thái khác, Đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) ngày 21/11 đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã ra mắt một căn cứ tên lửa mới và một hệ thống phóng đồng loạt 2 tên lửa.

Theo IRIB, căn cứ và bệ phóng mới được ra mắt trong chuyến thăm của Tổng Tư lệnh IRGC Ahmad Vahidi và Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC Seyed Majid Mousavi.

Căn cứ này là nơi đặt các loại tên lửa nâng cấp và thế hệ mới của IRGC, có tầm bắn xa hơn và độ chính xác cao hơn, đồng thời có thể được dẫn đường bằng các hệ thống do Iran tự phát triển và hoạt động độc lập với Hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Bên cạnh đó, hệ thống phóng mới có khả năng mang và khai hỏa cùng lúc 2 tên lửa nhiên liệu lỏng.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Mousavi tuyên bố năng lực của Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC đã mở rộng trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran. Lực lượng này đã phát triển “những sản phẩm đáng kinh ngạc và có hiệu quả cao, được thiết kế cho mục đích răn đe và ngăn chặn”./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ Phía Iran nhiều lần tuyên bố không đàm phán về chương trình hạt nhân cho đến khi xung đột với Mỹ chấm dứt, lệnh phong tỏa đường biển được dỡ bỏ và một số điều kiện khác được đáp ứng.