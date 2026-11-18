Trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Mỹ đang xúc tiến xây dựng các công trình bảo vệ binh sỹ tại một số quốc gia trong khu vực, trong khi Pháp thúc đẩy kế hoạch triển khai lực lượng tới Liban. Về phía Iran, Tehran bác bỏ các cáo buộc liên quan kế hoạch tấn công nhằm vào thủ đô Washington của Mỹ.

Theo hãng tin RIA Novosti, quân đội Mỹ có kế hoạch xây dựng 17 hầm trú ẩn bằng bê tông tại Israel, Saudi Arabia và Liban nhằm bảo vệ binh sỹ trước nguy cơ bị tấn công bằng hỏa lực gián tiếp.

Theo các tài liệu mua sắm của Mỹ, kế hoạch gồm 10 hầm tại Israel, 5 hầm tại Saudi Arabia và 2 hầm tại Liban. Tên gọi và tọa độ cụ thể của các căn cứ chưa được công bố. Công việc dự kiến hoàn thành trong vòng 45 ngày kể từ khi ký hợp đồng; do tính cấp bách, thời gian dành cho các nhà thầu nộp đề xuất giá chỉ là 3 ngày.

Trong khi đó, Iran ngày 17/11 bác bỏ các thông tin cho rằng nước này có kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào thủ đô Washington D.C. và xây dựng các căn cứ tên lửa bên dưới các đập nước. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi những cáo buộc trên là vô căn cứ.

Trong diễn biến khác, báo Jerusalem Post ngày 17/11 đưa tin Chính phủ Pháp đang thúc đẩy kế hoạch triển khai hàng trăm, thậm chí hàng nghìn binh sỹ tới Liban để tiến hành tuần tra chung với lực lượng vũ trang nước này.

Pháp đang trao đổi với các đối tác Mỹ và Israel, đồng thời tìm cách thuyết phục thêm các quốc gia tham gia sáng kiến. Tuy nhiên, Israel phản đối việc triển khai lực lượng như vậy ở phía Nam sông Litani.

Theo Jerusalem Post, kế hoạch này không nằm trong khuôn khổ một nhiệm vụ được Liên hợp quốc ủy quyền mà là sáng kiến độc lập của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron./.

Mỹ không kích đảo chiến lược của Iran ở Hormuz Quan chức quân đội Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu đã sử dụng vũ khí chính xác để tấn công trận địa tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), mô tả đây là hành động “tự vệ.”