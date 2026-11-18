Ngày 17/11, Quân đội Mỹ không kích trận địa phóng tên lửa của Iran trên đảo Qeshm, thuộc eo biển Hormuz, nhằm đáp trả các hành động mà Washington cho là nhắm vào nhân viên và cơ sở của Mỹ trong khu vực.

Quan chức quân đội Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu đã sử dụng vũ khí chính xác để tấn công trận địa tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), mô tả đây là hành động “tự vệ.”

Quan chức Iran Ahmad Nafisi, Phó Tỉnh trưởng Hormozgan phụ trách chính trị và an ninh, xác nhận vụ không kích, đồng thời cho biết không gây thiệt hại cho khu dân cư, cơ sở thương mại hoặc hạ tầng trên đảo.

Trước đó cùng ngày, IRGC tuyên bố tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) nhằm vào hệ thống radar do quân đội Mỹ vận hành tại Bahrain.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã đánh chặn cuộc tấn công.

Theo CBS News, đây là vụ tấn công thứ 3 nhằm vào cơ sở quân sự Mỹ trong 5 ngày qua, tất cả đều bị đánh chặn./.

Truyền thông Mỹ hé lộ nghi ngờ về âm mưu tấn công của Iran Các thông tin tình báo mới của Mỹ cho thấy Iran đang xây dựng kế hoạch nhằm vào các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump bằng cách kích nổ một quả bom bẩn hoặc sử dụng vũ khí hóa học.