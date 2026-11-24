Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/11, ông Hassan Abdolianpour, người đứng đầu Trung tâm Luật sư thuộc cơ quan tư pháp Iran, cho biết các tòa án nước này đã ra những phán quyết yêu cầu Mỹ bồi thường tổng cộng 290 tỷ USD.

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông Abdolianpour cho biết, các phán quyết liên quan đến những hành động của Mỹ trong nhiều thập kỷ và Iran cũng đã khởi động một số vụ kiện nhằm vào các quốc gia Arab vùng Vịnh với cáo buộc cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành những cuộc tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trước đó, bản ghi nhớ được Mỹ và Iran ký tại Islamabad hồi tháng Sáu vừa qua nhằm tạo tiền đề cho một thỏa thuận hòa bình có bao gồm điều khoản về việc Washington cùng các đối tác khu vực xây dựng kế hoạch trị giá ít nhất 300 tỷ USD nhằm phục vụ hoạt động tái thiết và phát triển kinh tế Iran./.

Xung đột Mỹ-Iran: Thế bế tắc kéo dài và những rủi ro tiềm ẩn Mỹ và Iran tiếp tục duy trì thế đối đầu trong khi chưa tìm được lối thoát ngoại giao. Tình trạng giằng co kéo dài làm gia tăng những bất ổn tại Trung Đông.