Ngày 20/11, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành một cuộc tấn công vào cảng Hodeidah của Yemen. Liên quân cho biết mục tiêu của đợt tấn công này là các hoạt động buôn lậu vũ khí của lực lượng Houthi.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các cuộc không kích diễn ra sau khi liên quân cảnh báo và yêu cầu dân thường và công nhân rời khỏi khu vực. Đây là một trong chuỗi các đợt tấn công nhắm vào những khu vực do phiến quân kiểm soát tại Yemen, nhằm đáp trả các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa liên tiếp nhắm vào Saudi Arabia.

Người phát ngôn của liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, cho biết các cuộc tấn công nhắm vào năng lực tác chiến tại cảng Hodeidah, vốn được sử dụng cho các hoạt động buôn lậu và vận chuyển vũ khí cũng như tên lửa đạn đạo.

Trên X, ông cho hay chiến dịch vẫn đang tiếp diễn nhằm phá hủy các mục tiêu quân sự và năng lực tên lửa đạn đạo tại các tỉnh Sanaa, Saada và Taiz. Theo ông, đây là chiến dịch đặc biệt nhằm vô hiệu hóa các nguồn đe dọa được dùng để tấn công dân thường tại Yemen và Saudi Arabia.

Ngay sau các cuộc tấn công tại Hodeidah, ông thông báo rằng hệ thống phòng không của Saudi Arabia đã đánh chặn và phá hủy 2 tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng về phía vùng Jazan; các mảnh vỡ đã rơi xuống khu vực Al-Shuqaiq.

Thiếu tướng Al-Maliki cho biết thêm, vào rạng sáng cùng ngày, liên quân đã thực hiện một cuộc tấn công tại Sanaa nhắm vào năng lực tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của lực lượng Houthi.

Theo ông, liên quân đã phá hủy 7 mục tiêu quân sự hợp pháp phục vụ các nỗ lực quân sự của Houthi, cùng 6 xưởng mà nhóm này dùng để chế tạo, lắp ráp các bộ phận của bệ phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.

Trước đó, phản ứng với lệnh sơ tán, Houthi cảnh báo Jeddah và các cảng khác của Saudi Arabia trên Biển Đỏ sẽ trở thành mục tiêu nếu cảng Hodeidah bị tấn công.

Trên Telegram, người phát ngôn Houthi Yahya Saree khuyến cáo các hãng hàng không tránh không phận Saudi Arabia trong những giờ tới. Ông cũng kêu gọi người dân rời khu tài chính ở Riyadh, nơi bị hư hại trong một vụ tấn công bằng tên lửa hôm 19/11.

Houthi cho biết đã yêu cầu công nhân và người dân quanh cảng Hodeidah tránh xa, đồng thời yêu cầu các tàu rời cảng khẩn trương. Theo Houthi, lực lượng Saudi Arabia đã tấn công Hodeidah hôm 17/11, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Cảng Hodeidah nằm dưới sự kiểm soát của Houthi từ tháng 10/2014, một tháng sau khi nhóm này từ thành trì Saada tiến về phía Nam và chiếm giữ thủ đô Sanaa./.

Xung đột tại Trung Đông: Houthi mở rộng kiểm soát gần tuyến hàng hải chiến lược Các nguồn tin quân sự cho biết Houthi đã chiếm thêm nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Lahj, tiến gần hơn tới thành phố cảng miền Nam Aden hiện là nơi đặt trụ sở tạm thời của chính phủ.