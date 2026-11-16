Iran giữ nguyên mức làm giàu urani 60% bất chấp sức ép từ Mỹ

Ngày 16/11, nghị sỹ Iran Mohammadreza Ahmadi Sangar tuyên bố Tehran không có kế hoạch pha loãng khoảng 400kg urani đã làm giàu và sẽ tiếp tục duy trì hoạt động làm giàu urani ở mức 60%.

Theo hãng tin Iran International, ông Sangar cho biết lượng urani làm giàu ở mức này sẽ được sử dụng cho mục đích điều trị bệnh và đáp ứng nhu cầu năng lượng của đất nước.

Ông nhấn mạnh Iran có quyền tự quyết định mức độ làm giàu urani, không phụ thuộc vào những động thái hay sức ép từ Mỹ.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chương trình hạt nhân Iran tiếp tục là vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ giữa Tehran với Mỹ và các nước phương Tây.

Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), trước khi các cơ sở hạt nhân của Iran bị Mỹ và Israel không kích hồi tháng 6/2025, nước này có 440,9 kg urani được làm giàu tới mức 60%.

Đây là mức cao, gần với ngưỡng 90% thường được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, IAEA nhấn mạnh việc đạt mức làm giàu này không đồng nghĩa Iran đã chế tạo vũ khí hạt nhân.

Trước đó, trong báo cáo gửi các nước thành viên ngày 13/11, IAEA cho biết Iran chưa cho phép thanh sát viên tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị ảnh hưởng từ các cuộc không kích năm 2025. Do đó, cơ quan này chưa thể xác minh vị trí, số lượng và tình trạng hiện nay của kho urani làm giàu nói trên.

Tehran cho rằng các cuộc thảo luận về nối lại hoạt động thanh sát chưa thể tiến hành khi nước này vẫn đối mặt với nguy cơ bị tấn công quân sự.

IAEA cảnh báo việc thiếu thông tin xác minh về vật liệu hạt nhân của Iran là vấn đề đáng quan ngại đối với an ninh phổ biến hạt nhân quốc tế./.

Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng tấn công các mục tiêu hạt nhân còn lại của Iran Tổng thống Trump tuyên bố Washington có thể tấn công các mục tiêu hạt nhân còn lại của Iran trong 10 phút, trong bối cảnh Mỹ và Israel cũng đang chuẩn bị nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran.