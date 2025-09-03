Khoa học

Israel phóng thành công vệ tinh do thám mới nhất lên quỹ đạo

Bộ Quốc phòng Israel cho biết Ofek 19 là vệ tinh quan sát sử dụng công nghệ radar khẩu độ tổng hợp (SAR) hiện đại, được nâng cấp với nhiều tính năng tiên tiến.

Phương Oanh
Israel thông báo đã phóng thành công vệ tinh do thám mới nhất mang tên Ofek 19.
Ngày 2/9, Bộ Quốc phòng Israel thông báo đã phóng thành công vệ tinh do thám mới nhất mang tên Ofek 19 từ một địa điểm bí mật.

Vệ tinh do thám tiên tiến này do hãng Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) chế tạo. Đây là doanh nghiệp nhà nước hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng và hàng không.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Israel cho biết Ofek 19 là vệ tinh quan sát sử dụng công nghệ radar khẩu độ tổng hợp (SAR) hiện đại, được nâng cấp với nhiều tính năng tiên tiến.

Sau khi vào quỹ đạo Trái Đất, vệ tinh sẽ trải qua loạt thử nghiệm để đánh giá độ ổn định và hiệu suất hoạt động.

Năm 1988, Israel lần đầu tiên phóng vệ tinh do thám Ofek-1 vào không gian và đến năm 1995 nước này mới phóng vệ tinh giám sát thứ 2 lên quỹ đạo.

Các vệ tinh này được thiết kế nhằm phục vụ cho mục đích giám sát, thu thập thông tin tình báo và tăng cường năng lực quân sự./.

