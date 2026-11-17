Với vai trò cơ quan quản lý Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ trọng tâm là kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh nội dung trên tại Hội thảo công bố Công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh và Diễn đàn Tăng trưởng Chuyển đổi kép 2026 diễn ra ngày 17/11.

Thứ trưởng khẳng định chính sách cần chủ động thích ứng với những xu hướng mới, tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sự kiện do Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân, Bộ Tài chính phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ tổ chức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng hiệu quả, bền vững.

Kiến tạo môi trường bứt phá

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là hoàn thiện Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo định hướng chuyển mạnh tư duy “hỗ trợ đơn thuần” sang “kiến tạo môi trường phát triển." Trong đó, trọng tâm của chính sách là mở rộng khả năng tiếp cận vốn, công nghệ, mặt bằng sản xuất và thị trường, từ đó giúp doanh nghiệp từng bước nâng cao năng lực, mở rộng quy mô hoạt động.

Hiện, Dự thảo Luật định hướng gắn chính sách hỗ trợ với từng giai đoạn phát triển và kết quả thực tế của doanh nghiệp, chú trọng các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh doanh bền vững. Mục tiêu là để chính sách đến được với doanh nghiệp thực sự có nhu cầu, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực và từng bước mở rộng quy mô.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết Bộ Tài chính luôn chú trọng kết nối, phát huy tối đa nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và đội ngũ chuyên gia thông qua các chương trình, dự án hợp tác trọng điểm; Chủ động nghiên cứu, tiếp thu các kinh nghiệm quốc tế và điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam, qua đó phát triển các tài nguyên và công cụ số thiết thực, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình vận hành và chuyển đổi trên nền tảng công nghệ hiện đại.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Vietnam+)

Cụ thể, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2515/QĐ-BTC ngày 8/9/2026 về Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp. Khung đánh giá đã được số hóa trên Cổng Thông tin doanh nghiệp, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước tiếp cận, tự đánh giá năng lực và xác định lộ trình chuyển đổi phù hợp.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, Khung đánh giá cung cấp thước đo chuẩn hóa, giúp doanh nghiệp nhận diện hiện trạng, xác định khoảng trống năng lực và lựa chọn những lĩnh vực cần ưu tiên cải thiện. Thay cho việc đầu tư dàn trải, doanh nghiệp có thêm cơ sở xây dựng kế hoạch chuyển đổi phù hợp với nguồn lực, đặc điểm sản xuất, kinh doanh và mục tiêu phát triển trong từng giai đoạn. Từ góc độ quản lý Nhà nước, dữ liệu tổng hợp qua quá trình doanh nghiệp sử dụng Khung đánh giá sẽ cung cấp cơ sở phục vụ hoạch định chính sách. Thông tin về mức độ trưởng thành và nhu cầu hỗ trợ giúp cơ quan quản lý xác định đúng trọng tâm, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực. Thêm vào đó, Khung đánh giá cũng được định hướng kết nối với các tiêu chuẩn, chứng nhận quốc tế.

Để công cụ phát huy hiệu quả, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức phổ biến và tập huấn chuyên sâu. Kết quả đánh giá cần được gắn với hoạt động tư vấn, đào tạo và kết nối nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp.

Mặt khác, Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành và hiệp hội doanh nghiệp triển khai Khung đánh giá rộng rãi. Quá trình này vừa giúp doanh nghiệp nhận diện năng lực, vừa cung cấp thông tin thực tiễn để chính quyền xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp với đặc thù phát triển kinh tế từng địa phương.

Nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Nhấn mạnh chuyển đổi kép cần được nhìn nhận như một quá trình nâng cao năng lực phát triển toàn diện của doanh nghiệp, Tiến sỹ Michaela Baur, Giám đốc Quốc gia GIZ tại Việt Nam cho rằng việc ứng dụng công nghệ và đáp ứng các yêu cầu bền vững phải gắn với cải thiện năng suất, tăng khả năng thích ứng trước biến động và mở ra những cơ hội tăng trưởng dài hạn. Theo bà, doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế và quá trình chuyển đổi đòi hỏi những công cụ phù hợp, kỹ năng thực tiễn, cơ chế hỗ trợ có trọng tâm. Do đó, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức tài chính, đơn vị cung cấp công nghệ và đối tác phát triển có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả triển khai.

Bà Michaela Baur đánh giá việc công bố công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi kép là bước tiến đáng chú ý trong hợp tác giữa GIZ và Bộ Tài chính. Công cụ giúp doanh nghiệp tiếp cận phương pháp đánh giá có cấu trúc, nhận diện cơ hội cải thiện và xác định những bước đi cụ thể. Việc tích hợp trên nền tảng trực tuyến góp phần mở rộng khả năng tiếp cận.

Bộ công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi kép (TMA) được công bố kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp chuyển dần sang cách tiếp cận có hệ thống, lấy kết quả đánh giá làm căn cứ lựa chọn giải pháp, phân bổ nguồn lực và theo dõi tiến trình cải thiện năng lực trong quá trình chuyển đổi.

Các doanh nghiệp đạt giải sẽ có cơ hội tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật từ dự án Twin Transition Hub. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cùng ngày, Vòng chung kết Giải thưởng Sáng kiến Chuyển đổi kép Việt Nam 2026 (Twin Transition Challenge 2026) đã được tổ chức với phần trình bày của Top 6 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp giới thiệu những vấn đề thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh và đề xuất giải pháp kết hợp chuyển đổi xanh với chuyển đổi số. Đây là dịp để các chuyên gia và các bên liên quan đánh giá, góp ý cho các sáng kiến đồng thời mở rộng cơ hội kết nối với các đối tác hỗ trợ triển khai.

Top 3 doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc nhất cuộc thi gồm IMITI Furniture Factory, Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Green Food, và Công ty Cổ phần Hồ Tiêu Việt. Theo định hướng của Giải thưởng Sáng kiến Chuyển đổi kép Việt Nam 2026, doanh nghiệp đạt giải có cơ hội tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật từ dự án Twin Transition Hub, bao gồm tư vấn trực tiếp, hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động và thí điểm các giải pháp chuyển đổi kép. Hoạt động này hướng tới việc đưa sáng kiến tiềm năng đến gần hơn với triển khai thực tế.

Việc kết hợp công cụ đo lường chuẩn hóa (TMA) và các chương trình ươm tạo sáng kiến thực tiễn (Twin Transition Challenge) thể hiện cam kết đồng hành dài hạn của Bộ Tài chính, Chính phủ Đức và các đối tác trong việc tháo gỡ rào cản nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những dữ liệu và mô hình tiêu biểu từ cộng đồng doanh nghiệp tiên phong sẽ là cơ sở để nhân rộng các giải pháp hỗ trợ sát với nhu cầu thực tế, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số gắn với tăng trưởng xanh trong khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam./.

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