Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội nhưng đồng thời đặt doanh nghiệp trước những rủi ro chưa từng có về an ninh dữ liệu, đòi hỏi các giải pháp quản trị toàn diện.

Thách thức an ninh mạng

Dữ liệu từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Việt Nam ghi nhận hơn một triệu doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa chiếm khoảng 98%. Đây là lực lượng đóng vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế nhưng lại sở hữu nguồn lực hạn chế, dễ bị tổn thương trước các biến động và rủi ro trên không gian mạng.

Vì vậy, tại hội thảo “Quản trị rủi ro số và kết nối thị trường quốc tế: Giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bảo hiểm PVI tổ chức sáng 17/11 với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp đã cung cấp bức tranh toàn cảnh về những rủi ro an ninh mạng hiện hữu, cập nhật khung pháp lý mới nhất về bảo vệ dữ liệu đồng thời mang đến các giải pháp phòng ngừa, chuyển giao rủi ro tài chính và chiến lược kết nối thị trường quốc tế cho cộng đồng doanh nghiệp.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (VCCI) cho biết, công nghệ số giúp các đơn vị quy mô nhỏ tiếp cận khách hàng và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, những nền tảng này cũng biến dữ liệu và hệ thống vận hành thành “tài sản” dễ bị xâm hại. Số liệu từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, nước ta xảy ra khoảng 552.000 vụ tấn công mạng (năm 2025), khiến 52,3% doanh nghiệp chịu thiệt hại và khoảng 25,5 triệu tài khoản bị lộ lọt.

Bà Trần Thị Thanh Tâm nhấn mạnh công nghệ số giúp các đơn vị quy mô nhỏ tiếp cận khách hàng và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh áp lực từ tội phạm mạng, môi trường kinh doanh đang được điều chỉnh với hành lang pháp lý mới. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết buộc doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thông tin và lưu trữ dữ liệu cá nhân.

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Luật sư điều hành Công ty Luật Asia Legal, lưu ý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể dẫn đến mức phạt lên tới 5% doanh thu đối với vi phạm chuyển dữ liệu ra nước ngoài, trong khi các vi phạm khác có mức phạt tối đa là 3 tỷ đồng đối với các tổ chức. Ông chỉ ra một thực tế nhiều doanh nghiệp hiện nay đang lưu trữ dữ liệu ứng viên hay khách hàng quá lâu hoặc chuyển giao qua các kênh không được bảo mật (như gửi chụp ảnh căn cước công dân hai mặt trên Zalo), từ đó vô tình tạo ra rủi ro pháp lý lớn.

Công cụ chuyển giao rủi ro tài chính

Để thích ứng với bối cảnh mới, các chuyên gia nhấn mạnh doanh nghiệp cần chuyển hóa yêu cầu pháp lý thành quy trình vận hành hằng ngày.

Chia sẻ dưới góc độ chuyên gia đào tạo an toàn thông tin, ông Ngô Việt Khôi nhận định các đối tượng tấn công mạng thường nhắm vào doanh nghiệp nhỏ và vừa không phải vì quy mô lớn mà vì tính "dễ," do xuất phát từ việc thiếu hụt nguồn lực, quy trình lỏng lẻo và thói quen sử dụng thiết bị cá nhân hoặc công cụ AI “công cộng” mà không kiểm soát (Shadow AI). Đặt ra bài toán thực tế cho các nhà quản lý về thời gian phục hồi hệ thống khi gặp sự cố hay khả năng thu hồi quyền truy cập của nhân sự vừa nghỉ việc…, ông Khôi nhấn mạnh về các khoản chi phí khắc phục sẽ luôn cao gấp nhiều lần chi phí tuân thủ ban đầu.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI chia sẻ về giải pháp bảo hiểm an ninh mạng PVI Cyber Shield SME. (Ảnh: Vietnam+)

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa công tác quản trị, ông Nguyễn Bá Dũng, Phó Trưởng Ban Hàng không và Khách hàng doanh nghiệp, Tổng công ty Bảo hiểm PVI chia sẻ về giải pháp bảo hiểm an ninh mạng PVI Cyber Shield SME. Theo ông Dũng, bảo hiểm này là công cụ chuyển giao rủi ro tài chính, giúp doanh nghiệp gỡ bỏ gánh nặng khi xảy ra sự cố.

Cụ thể, sản phẩm sẽ cung cấp ba nhóm phạm vi bảo vệ, gồm bảo vệ bản thân doanh nghiệp (điều tra nguyên nhân, khôi phục dữ liệu và gián đoạn kinh doanh), chi phí trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba và các chi phí truyền thông, xử lý khủng hoảng. Các doanh nghiệp có thể hoàn tất thủ tục đăng ký trực tuyến trong vòng 5 phút với mức phí từ 599.000 đồng và hạn mức bảo vệ lên đến 500 triệu đồng.

Thông qua hội thảo, đại diện VCCI kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thay đổi nhận thức, xem việc tuân thủ pháp luật và quản trị rủi ro số là khoản đầu tư chiến lược cho năng lực phát triển bền vững. Thông qua sự kiện, các doanh nghiệp có thể nắm bắt được hồ sơ tối thiểu cần chuẩn bị cho việc tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu, cách tận dụng các công cụ bảo vệ tài chính và mạng lưới đối tác để tự tin mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế./.

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