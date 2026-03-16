Chính trị

Kết thúc bỏ phiếu bầu cử, 34 địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 99%

4/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước là Lào Cai, Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Chu Thanh Vân
Cử tri khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng đi bầu cử. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
Bộ Nội vụ cho biết cuộc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 đã kết thúc hoàn toàn lúc 21 giờ ngày 15/3.

Số liệu cập nhật đến 23 giờ 23 phút cùng ngày (15/3) trên hệ thống phần mềm của Hội đồng bầu cử quốc gia cho thấy số cử tri đi bầu cử là 76.188.544, đạt 99,68% tổng số cử tri.

Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.

Đến thời điểm báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước tiếp tục được giữ vững ổn định; không phát sinh vụ việc phức tạp hoặc tình huống bất thường ảnh hưởng đến công tác bầu cử cần xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)
Sáng 15/3, hơn 6 triệu cử tri của Thủ đô Hà Nội hoà cùng hơn 78,9 triệu cử tri trên cả nước tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tinh thần, trách nhiệm cao của cử tri Thủ đô

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 19 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn thành phố đạt 99,46%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao.

Người dân biên giới Lai Châu. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Lai Châu có trên 99,93% cử tri tham gia bầu cử

Theo báo cáo từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu, đến 19 giờ ngày 15/3, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng bào các dân tộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang - nơi có cột mốc chủ quyền tại Cột cờ Lũng Cú, rộn ràng tham gia bỏ phiếu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tỷ lệ cử tri Tuyên Quang tham gia bầu cử đạt 99,96%

Đến 19 giờ ngày 15/3, việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã kết thúc theo đúng thời gian quy định.

Di tích 40 Lãn Ông (Hội quán Phúc Kiến) là điểm bỏ phiếu của các tổ dân phố Hàng Bồ số 3, số 5, số 6. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thành công của cuộc bầu cử và "Quốc hội hành động"

Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân, có thể được đánh giá theo những yếu tố có thể nhìn thấy ngay: sự chuẩn bị chu đáo, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, uy trình pháp luật được chấp hành tốt.

Người dân và cán bộ, chiến sỹ thực hiện bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 1, đặc khu Trường Sa. (Ảnh: TTXVN phát)

Khánh Hòa hoàn thành sớm công tác bầu cử

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử và sự chủ động của cử tri.

Hà Tĩnh gần 99% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân

Cùng với cử tri cả nước, gần 1 triệu cử tri tại Hà Tĩnh đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.