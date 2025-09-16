Khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine tại New York

Ngày 16/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump có thể tiến hành cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại New York vào tuần tới.

Trả lời báo giới, ông Rubio nói rằng Tổng thống Trump sẽ tiếp tục những nỗ lực để giải quyết xung đột ở Ukraine như những gì đã được triển khai trong thời gian qua thông qua các cuộc gặp với Tổng thống Zelensky cũng như các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng định Tổng thống Trump có thể cùng một lúc tiến hành đàm phán với cả Ukraine, các nước châu Âu cũng như với Nga.

Trước đó, sau cuộc họp với Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hồi tháng Tám vừa qua, ông Trump cho biết Mỹ bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp song phương tiềm năng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, sau đó là một cuộc họp ba bên có sự tham gia của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tuy nhiên, hãng thông tấn TASS ngày 16/9 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh theo định dạng 3 bên Mỹ-Nga-Ukraine.

Ông Ryabkov lưu ý Nga chỉ xem xét một cuộc gặp như vậy khi Ukraine đưa ra được phản hồi hợp lý đối với những đề xuất của phía Nga.

Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ) chiều 9/9 vừa qua theo giờ địa phương.

Tâm điểm của UNGA-80 sẽ là Tuần lễ Cấp cao diễn ra từ 22-30/9 với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao của tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, để thảo luận về các vấn đề cấp bách của thế giới./.

Ukraine, Mỹ lần đầu họp hội đồng quản trị quỹ đầu tư chung Thủ tướng Ukraine Svyrydenko cho biết Ukraine và Mỹ đã thông qua một số bước quan trọng để thúc đẩy các hoạt động của quỹ đầu tư chung, bao gồm việc thành lập các ủy ban, lựa chọn quản trị viên.