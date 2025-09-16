Thế giới

Châu Mỹ

Khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine tại New York

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Tổng thống Donald Trump có thể thảo luận trực tiếp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại New York tuần tới.

Nguyễn Hà
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, DC ngày 28/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, DC ngày 28/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump có thể tiến hành cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại New York vào tuần tới.

Trả lời báo giới, ông Rubio nói rằng Tổng thống Trump sẽ tiếp tục những nỗ lực để giải quyết xung đột ở Ukraine như những gì đã được triển khai trong thời gian qua thông qua các cuộc gặp với Tổng thống Zelensky cũng như các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng định Tổng thống Trump có thể cùng một lúc tiến hành đàm phán với cả Ukraine, các nước châu Âu cũng như với Nga.

Trước đó, sau cuộc họp với Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hồi tháng Tám vừa qua, ông Trump cho biết Mỹ bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp song phương tiềm năng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, sau đó là một cuộc họp ba bên có sự tham gia của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tuy nhiên, hãng thông tấn TASS ngày 16/9 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh theo định dạng 3 bên Mỹ-Nga-Ukraine.

Ông Ryabkov lưu ý Nga chỉ xem xét một cuộc gặp như vậy khi Ukraine đưa ra được phản hồi hợp lý đối với những đề xuất của phía Nga.

Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ) chiều 9/9 vừa qua theo giờ địa phương.

Tâm điểm của UNGA-80 sẽ là Tuần lễ Cấp cao diễn ra từ 22-30/9 với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao của tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, để thảo luận về các vấn đề cấp bách của thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ-Ukraine #Tổng thống Donald Trump #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Nga-Ukraine Mỹ Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khách tham dự thưởng thức phở bò - món ăn truyền thống được nêm nếm bằng chính các loại gia vị đặc trưng của Việt Nam tại sự kiện. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Quảng bá ngành gia vị Việt Nam đến doanh nghiệp Mỹ

Định vị của gia vị Việt Nam ngày một tiếp tục phát triển và mở rộng, chiếm vị trí rất quan trọng trên thị trường; đó là lý do mà thị trường gia vị Việt Nam càng ngày càng được phát triển và mở rộng.