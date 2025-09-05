Khai mạc chương trình nghiên cứu cho cán bộ lãnh đạo của Angola và Mozambique

Sáng 5/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Chương trình nghiên cứu, khảo sát và trao đổi chuyên đề dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA, Angola) và Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique (FRELIMO, Mozambique) năm 2025.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo lễ khai mạc.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, Đạo đức và Kiểm toán Ban Chấp hành Trung ương Đảng MPLA Mariana de Lurdes Lisboa Filipe, Trưởng đoàn cán bộ Đảng MPLA; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương phụ trách đào tạo và cán bộ của Đảng FRELIMO Celmira Pena da Silva, Trưởng đoàn cán bộ Đảng FRELIMO.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chào mừng các cán bộ lãnh đạo, quản lý Angola và Mozambique sang Việt Nam tham gia Chương trình nghiên cứu, khảo sát và trao đổi chuyên đề, qua đó thắt chặt tình cảm, sự tin cậy chính trị và hợp tác gắn bó giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng MPLA của Angola cũng như với Đảng FRELIMO của Mozambique.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết Việt Nam-Angola và Việt Nam-Mozambique được vun đắp từ tình đoàn kết cùng chiến đấu chống ngoại xâm, giải phóng đất nước.

Mối quan hệ này còn xuất phát từ sự yêu mến, trân trọng và khâm phục của người dân Angola và Mozambique đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam - ngọn cờ tiên phong trong đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ ý chí đoàn kết của Chính phủ, nhân dân Angola và Mozambique trong lịch sử và tinh thần quyết tâm xây dựng quốc gia.

Bà Mariana de Lurdes Lisboa Filipe, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kỷ luật, Đạo đức và Kiểm toán Ban Chấp hành Trung ương Cộng hoà Nhân dân Angola, phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chương trình nghiên cứu chuyên đề được tổ chức theo đề xuất của Đảng MPLA và Đảng FRELIMO, tập trung vào 9 chuyên đề với các nội dung như: đào tạo cán bộ, giáo dục chính trị, phát triển kinh tế, thích ứng với sự thay đổi của thời đại hiện nay (chính phủ số, dịch vụ công trực tuyến) và củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng.

Để chuẩn bị cho lớp học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã mời các chuyên gia, nhóm hoạch định chính sách có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết thực tế để trực tiếp biên soạn và truyền đạt chuyên đề.

Trong khuôn khổ chương trình, các đoàn sẽ có các buổi khảo sát thực tế, tham quan tại Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Celmira Pena da Silva, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương phụ trách đào tạo và cán bộ Cộng hòa Nhân dân Mozambique phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trong lễ khai mạc, đại diện các đoàn cán bộ Đảng MPLA và Đảng FRELIMO đã cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng đã quan tâm, ủng hộ và tổ chức Chương trình nghiên cứu, khảo sát và trao đổi chuyên đề; cho rằng những nội dung kiến thức thu nhận từ chương trình sẽ góp phần tăng cường năng lực công tác của đội ngũ cán bộ quản lý Angola và Mozambique trong nhiều lĩnh vực.

Đại diện các đoàn cán bộ Đảng MPLA và Đảng FRELIMO cũng bày tỏ tin tưởng và khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và hợp tác toàn diện với Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế, góp phần xứng đáng vào hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới./.