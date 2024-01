Khánh Hòa: Xử lý đối tượng vi phạm nồng độ cồn, phát hiện xe bị trộm cắp

Phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe môtô 79H1-815.68 có dấu hiệu tránh chốt, Tổ Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã dừng xe kiểm tra, sau đó xác định chiếc xe này là tài sản trộm cắp.

Kiểm tra xe có dấu hiệu vi phạm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ngày 15/1, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Tổ Công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn, đi xe máy do trộm cắp mà có.

Hồi 19 giờ 20 phút ngày 14/1, Tổ Cảnh sát Giao thông của Trạm Ninh Hòa-Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện kiểm tra nồng độ cồn tại km 1425, Quốc lộ 1 theo hướng Bắc-Nam.

Qua kiểm tra, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe môtô 79H1-815.68 có dấu hiệu tránh chốt, Tổ Cảnh sát Giao thông đã dừng kiểm tra.

Tiến hành đo nồng độ cồn, lái xe vi phạm 0,437mg/l. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến người, phương tiện và khai tên là Lê Văn Thành (sinh năm 1988, không nhớ địa chỉ thường trú).

Trong lúc đang làm việc, lái xe xin được ra ngoài gọi điện thoại và bất ngờ bỏ chạy xuống ruộng lúa. Tổ Cảnh sát Giao thông đã truy đuổi khoảng 100m, bắt giữ được đối tượng.

Nghi ngờ xe trộm cắp, Tổ Cảnh sát Giao thông đã tiến hành xác minh nhanh phương tiện, xác định chủ xe là Nguyễn Thành Luân (ở tổ 7, Ninh Hiệp, Ninh Hòa).

Qua điện thoại trao đổi, anh Luân cho biết xe của anh đã bị lấy trộm từ rất lâu (không nhớ thời gian).

Tổ Cảnh sát Giao thông đã củng cố hồ sơ, bàn giao người và phương tiện cho Công an xã Ninh Lộc tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định./.

