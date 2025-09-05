Multimedia

Infographics

Khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới 2025-2026

Hôm nay 5/9/2025, khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên các cấp học, cùng khoảng 1,6 triệu giáo viên trên cả nước bước vào năm học mới với lễ khai trường đặc biệt.

vna-potal-khoang-26-trieu-hoc-sinh-sinh-vien-buoc-vao-nam-hoc-moi-2025-2026-113522891-8258089.jpg

Hôm nay 5/9/2025, khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên các cấp học, cùng khoảng 1,6 triệu giáo viên trên cả nước bước vào năm học mới với lễ khai trường đặc biệt, kỳ vọng về một năm học với nhiều chính sách đột phá đối với giáo dục và đào tạo.

Lễ khai giảng năm nay được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức gắn với lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục, diễn ra từ 8h đến 9h30, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), kết nối trực tuyến tới khoảng 52.000 cơ sở giáo dục - đào tạo.

Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục - đào tạo trên toàn quốc chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới, tạo khí thế phấn khởi hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#khai giảng năm học mới 2025-2026 #năm học mới 2025-2026 #Khai giảng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

8 học sinh điểm trường đảo Trần (Cô Tô) xem tiếp sóng trực tiếp Lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: TTXVN phát)

Khai trường nơi đảo xa: Trang trọng và ý nghĩa

Giữa muôn trùng sóng gió nơi đảo tiền tiêu Tổ quốc, không khí khai giảng tại điểm trường thôn đảo Trần thuộc Trường Tiểu học Thanh Lân, đặc khu Cô Tô diễn ra vô cùng xúc động và ấm áp.

Tin cùng chuyên mục

Xăng RON 95-III có giá gần 20.500 đồng mỗi lít

Xăng RON 95-III có giá gần 20.500 đồng mỗi lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h ngày 4/9/2025 của Liên Bộ Công thương-Tài chính, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.851 đồng/lít và giá xăng RON 95-III không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Không gian triển lãm 12 ngành công nghiệp văn hóa

Không gian triển lãm 12 ngành công nghiệp văn hóa

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước được tổ chức với quy mô toàn quốc, diễn ra từ ngày 28/8-15/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Tuyên ngôn Độc lập: Văn kiện lịch sử vô giá

Tuyên ngôn Độc lập: Văn kiện lịch sử vô giá

Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Sau 80 năm, những giá trị của bản Tuyên ngôn về quyền con người, quyền dân tộc và khát vọng tự do vẫn giữ nguyên tính thời sự sâu sắc.