Khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới 2025-2026

Hôm nay 5/9/2025, khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên các cấp học, cùng khoảng 1,6 triệu giáo viên trên cả nước bước vào năm học mới với lễ khai trường đặc biệt.

Hôm nay 5/9/2025, khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên các cấp học, cùng khoảng 1,6 triệu giáo viên trên cả nước bước vào năm học mới với lễ khai trường đặc biệt, kỳ vọng về một năm học với nhiều chính sách đột phá đối với giáo dục và đào tạo.

Lễ khai giảng năm nay được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức gắn với lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục, diễn ra từ 8h đến 9h30, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), kết nối trực tuyến tới khoảng 52.000 cơ sở giáo dục - đào tạo.

Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục - đào tạo trên toàn quốc chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới, tạo khí thế phấn khởi hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng./.