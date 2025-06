Khơi thông nguồn lực, nâng tầm hàng không Việt trong kỷ nguyên số

Quán triệt tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi,” nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” vì quyền lợi quốc gia, dân tộc, Cục Hàng không Việt Nam sẽ xây dựng ngành hàng không dân dụng Việt Nam hiện đại, phát triển bền vững gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Khơi thông nguồn lực, khắc phục chồng chéo

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 13/6, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết đại hội diễn ra trong đợt này có nhiều ý nghĩa quan trọng, cùng tổng kết rà soát đánh giá các phương hướng nhiệm vụ và rút ra bài học kinh nghiệm, xây dựng mục tiêu cho giai đoạn tới.

Ghi nhận biểu dương thành tích những thành tích của Cục Hàng không trong thời gian qua, theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Đảng bộ Cục Hàng không thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; quyết liệt triển khai kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ, ổn định; phát hiện kịp thời các hạn chế, khuyết điểm của một số tổ chức đảng, đảng viên để uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục.

“Đảng bộ Cục Hàng không đã tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngành hàng không dân dụng những năm qua đã có những bước phát triển, đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Hàng không dân dụng cơ bản đã đáp ứng kịp thời,” Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhiều công trình hàng không mới, quy mô lớn, hiện đại được đầu tư và đưa vào khai thác hiệu quả; công tác vận tải hàng không vượt qua đại dịch COVID-19 và đạt được những kết quả tích cực, thị phần vận tải đã ngày càng tăng; công tác an ninh, an toàn hàng không được bảo đảm, ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành có nhiều chuyển biến tích cực.

Chỉ ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, Thứ trưởng Bộ Xây dựng tin tưởng Đảng bộ Cục Hàng không nhiệm kỳ tới, mỗi tổ chức đảng có trách nhiệm đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc, tinh thần đổi mới sáng tạo quyết tâm hơn nữa.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Cục Hàng không tập trung chú trọng nâng cao chất lượng năng lực lãnh đạo sức chiến đấu phát huy vai trò hạt nhân chính trị cơ sở đảng; nhận diện và khắc phục những hạn chế; đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; thực hiện tốt tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu mới gắn với mô hình chính quyền 2 cấp hiện nay; xây dựng nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Luật Hàng không dân dụng.

Hàng không tăng trưởng cả về hành khách và hàng hóa dù thiếu hụt máy bay Trong quý 1/2025, tổng thị trường vận chuyển hàng không Việt Nam đạt hơn 20,7 triệu khách và có sự tăng trưởng hơn so với thời điểm trước dịch COVID-19.

Ông Lê Anh Tuấn cũng yêu cầu Đảng bộ Cục Hàng không thực hiện tốt các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương về đẩy lùi suy thoái đạo đức, biểu hiện tự diễn biến chuyển hóa; có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra đảng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh công tác dân vận dân chủ cơ sở tham gia các hoạt động xã hội, thi đua yêu nước,…

Thứ trưởng cũng kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 khẩn trương xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ sáng tạo rõ nét ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ mới; phát huy tốt các nhiệm vụ, nâng cao sức chiến đấu, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh cùng với Đảng bộ Bộ Xây dựng thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam đã diễn ra thành công và đề ra phương hướng, mục tiêu cho giai đoạn 2025-2030. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, ông Uông Việt Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam khẳng định Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đột phá khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hàng không dân dụng; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; đảm bảo phân cấp, phân quyền rõ ràng.

"Cục Hàng không phát triển nguồn nhân lực vững vàng về phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn đáp ứng với vị trí việc làm để Hàng không dân dụng Việt Nam tiếp tục đổi mới toàn diện, phát triển bền vững, xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc," ông Dũng nhấn mạnh.

Tinh gọn theo hướng hiệu năng, hiệu quả

Trước đó, báo cáo tại đại hội, theo ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, vận tải hàng không Việt Nam đã có sự hồi phục từ đầu năm 2022 ngay sau khi dịch bệnh được khống chế. Vận tải nội địa đã tăng trưởng trong giai đoạn 2022-2023, trong khi vận tải quốc tế đến tận 2024 mới cơ bản hồi phục.

Năm 2024, hoạt động vận tải hàng không Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng, đặc biệt là vận tải hàng không quốc tế. Mặc dù vậy, hoạt động vận tải hàng không nội địa lại có sự sụt giảm do các yếu tố liên quan đến thiếu hụt tàu bay, tái cấu trúc của các hãng hàng không…

Dự báo năm 2025, vận chuyển hành khách đạt 84,2 triệu khách (tăng 10% so với năm 2024); trong đó, khách nội địa là 37 triệu khách (tăng 6% so với năm 2024), khách quốc tế là 47,2 triệu khách (tăng 14% so với năm 2024).

“Giai đoạn 2020-2025 là giai đoạn đầy biến động đối với ngành hàng không. Dịch COVID-19 đã kéo lùi sự tăng trưởng hoạt động vận tải hàng không và phải mất hơn 4 năm, thị trường vận tải hàng không mới quay trở về mức trước dịch,” ông Tấn đánh giá.

Hơn nữa, các năm 2024-2025 vận tải hàng không lại tiếp tục gặp các khó khăn do việc triệu hồi động cơ của Nhà sản xuất Pratt&Whitney khiến đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam bị giảm mạnh so với giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, về cơ bản, hoạt động vận tải hàng không được duy trì và nâng cao, bảo đảm an ninh, an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Cục Hàng không Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị để triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh hàng không, phối hợp quản lý, điều hành bay; tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch 33 cảng hàng không trong giai đoạn đến năm 2026; phê duyệt đề án quy hoạch cảng hàng không.

Với việc đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, các hãng hàng không trong và ngoài nước mở thêm được 50 đường bay mới đi và đến Việt Nam góp phần tích cực vào quá trình khôi phục nhanh, hiệu quả thị trường vận tải hàng không sau dịch bệnh COVID-19.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng khẳng định, Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Cục Hàng không cũng tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực hàng không dân dụng và vai trò nhà chức trách hàng không Việt Nam; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực.

“Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức trong nhiệm kỳ qua đã góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ,” ông Tấn nhấn mạnh.

Đưa ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, ông Tấn cho biết Cục Hàng không mở rộng, phát triển hoạt động vận tải hàng không và mạng đường bay khai thác; đẩy mạnh hoạt động khai thác quốc tế đến các cảng hàng không tại địa phương có các điểm du lịch; nâng cao năng lực điều hành, điều phối khai thác tại các cảng hàng không; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống giám sát về lĩnh vực quản lý hoạt động bay; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp khai thác vùng trời linh hoạt; triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ngành hàng không dân dụng Việt Nam đồng bộ, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế…/.

Đẩy mạnh khai thác quốc tế đến sân bay địa phương có các điểm du lịch Các hãng hàng không phối hợp với các địa phương có cảng hàng không và đơn vị du lịch, lữ hành trong việc phát động thị trường và xây dựng sản phẩm hàng không-du lịch.