Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia nhằm vào người Việt Nam ở nước ngoài

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (sinh năm 2000) và Trương Văn Thọ (sinh năm 2001) đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế và cùng tạm trú tại Phường 8, thành phố Đà Lạt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Những nạn nhân bị 2 đối tượng này nhắm tới đều là người Việt Nam đang định cư ở Hoa Kỳ và Australia.

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5/2025, Vĩnh và Thọ lập nhiều tài khoản Facebook ảo, chỉnh sửa thông tin, hình ảnh, giả danh là nhân viên ngân hàng để đăng bài quảng cáo hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank).

Đáng chú ý, các bài đăng được chạy quảng cáo hướng mục tiêu đến người dùng Facebook tại Australia và Hoa Kỳ, cụ thể là cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, định cư ở nước ngoài, người có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận dịch vụ tài chính tại nước sở tại.

Hai đối tượng tạo và vận hành ít nhất 4 fanpage giả mạo gồm: “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7,” “Hỗ trợ tài chính quốc tế,” “Vay tiêu dùng 24/7” và “Vay vốn quốc tế 24/7.” Khi người dùng có nhu cầu vay tiền để lại thông tin, các đối tượng đóng giả nhân viên ngân hàng, nhắn tin tư vấn và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản “phí bảo hiểm khoản vay," “phí khai báo thuế” hoặc “gốc và lãi tháng đầu” vào các tài khoản ngân hàng trung gian, sau đó, nhanh chóng chiếm đoạt số tiền và cắt liên lạc.

Bằng thủ đoạn này, trong một tháng, nhóm đối tượng chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn bị hại đang sinh sống tại Australia và Hoa Kỳ, nhiều người đã trình báo thông qua các kênh lãnh sự và mạng xã hội.

Đối tượng Trần Phước Vĩnh bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam. (Ảnh: TTXVN phát)

Đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Phường 8, thành phố Đà Lạt đã bắt giữ, khám xét nơi ở của hai đối tượng, thu giữ nhiều phương tiện điện tử phục vụ hành vi lừa đảo. Ngày 18/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng trên.

Theo Cơ quan điều tra, Trần Phước Vĩnh từng có tiền án về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản năm 2021 tại Đắk Nông mới chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2025. Đến tháng 5/ 2025, đối tượng này lên thành phố Đà Lạt thuê nhà nguyên căn tại Phường 8 thực hiện hành vi lừa đảo và bị bắt.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị chức năng quốc tế liên quan mở rộng điều tra, xác minh thêm danh sách nạn nhân cũng như truy vết dòng tiền, xác định đồng phạm nếu có.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân trong và ngoài nước tuyệt đối không tin tưởng vào các quảng cáo cho vay tiền trên mạng xã hội, đặc biệt là từ tài khoản cá nhân hoặc fanpage không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện hành vi nghi ngờ lừa đảo, cần kịp thời báo với cơ quan chức năng nơi gần nhất hoặc đường dây nóng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao./.

