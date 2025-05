Khởi tố đối tượng sản xuất giá đỗ “ngậm” thuốc kích thích tăng trưởng

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tân (trú tại đường Trần Khát Chân 1, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm quy định tại khoản 1, Điều 317, Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt quyết định trên.

Trước đó, qua công tác kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang và Công an phường Thọ Xương đã phát hiện, thu giữ trên 2 tấn giá đỗ từ 1 đến 4 ngày tuổi và các dụng cụ, hóa chất được sử dụng để sản xuất giá đỗ tại cơ sở sản xuất của Nguyễn Văn Tân.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 1/2025 đến ngày bị phát hiện, Nguyễn Văn Tân đã sử dụng chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine để sản xuất giá đỗ. Đây là một loại chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở này sản xuất khoảng 500kg giá đỗ. Qua ước tính sơ bộ, từ đầu năm cho tới khi bị phát hiện, cơ sở sản xuất giá đỗ của đối tượng này đã tiêu thụ ra thị trường khoảng 60 tấn giá đỗ “ngậm” chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine./.

