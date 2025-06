Kon Tum đề xuất bổ sung thêm 1.312 hộ có nhà tạm, nhà dột nát cần xóa

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Kon Tum cho biết đến đầu tháng 6, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát ở tỉnh đạt 97% trong tổng số hơn 2.700 hộ.

Tuy nhiên, qua rà soát, các huyện, thành phố đã đề xuất phê duyệt bổ sung thêm 1.312 hộ có nhà tạm, nhà dột nát cần xóa.

Cụ thể, trong hơn 1.300 hộ mới phát sinh của tỉnh Kon Tum có 38 hộ thuộc diện có công với cách mạng; 472 hộ nghèo, cận nghèo không thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, hộ nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin; 802 hộ mới chia tách thuộc hộ nghèo nhưng chưa được công nhận. Trong số hộ mới phát sinh nhà tạm, nhà dột nát có 1.034 hộ cần được xây mới và 278 hộ cần sửa chữa.

Ông U Minh Nam, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Kon Tum, cho biết việc phát sinh hơn 1.300 hộ cần xóa nhà tạm, nhà dột nát là do khi rà soát nhanh ban đầu thì nhà ở được xác định đạt tiêu chuẩn, nhưng do ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ nên chất lượng nhà ở bị hư hỏng, xuống cấp, không bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, khi rà soát lại theo tiêu chí của Bộ Xây dựng ban hành thì phát sinh thêm số hộ được hỗ trợ theo quy định; thời gian thu thập, tổng hợp số liệu ban đầu được thực hiện trong thời gian ngắn dẫn đến sót đối tượng thụ hưởng...

Căn cứ kết quả rà soát của các địa phương, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xin ý kiến Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh về danh sách đề nghị phê duyệt bổ sung của các huyện, thành phố đảm bảo đúng đối tượng, tránh bỏ sót đối tượng cần hỗ trợ gắn với nguồn lực thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát ở tỉnh, ông U Minh Nam thông tin thêm.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Kon Tum sẽ phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát lại các nguồn kinh phí hiện có của địa phương; tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với các đơn vị để sớm hỗ trợ số kinh phí còn lại để có đủ nguồn lực triển khai, đảm bảo hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo danh sách được phê duyệt.

Trước đó, ngày 23/1/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát nhà tạm, nhà dột nát ở tỉnh, với tổng số 2.752 căn nhà. Đến đầu tháng 6/2025, tỉnh Kon Tum đã thực hiện được 97% số nhà tạm, nhà dột nát cần xóa.

Kon Tum phấn đấu đến ngày 31/5/2025 hoàn thành cơ bản mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh. Riêng số nhà tạm, nhà dột nát phát sinh sẽ phấn đấu hoàn thành trước 31/10/2025. Dự kiến, trong tháng 6/2025, tỉnh sẽ sơ kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát./.

